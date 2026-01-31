हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने पर उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'अजित पवार की तरह ही...'

सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने पर उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'अजित पवार की तरह ही...'

Priyanka Chaturvedi On Sunetra Pawar: उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि अजित पवार जी का जो विजन था, उसी के अनुरूप सुनेत्रा पवार भी काम करेंगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Jan 2026 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

एनसीपी के दिवंगत अध्यक्ष अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार (31 जनवरी) को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लीं. इस फैसले पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने डिप्टी सीएम बनाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुनेत्रा पवार भी अजित पवार जी की तरह ही समर्पण की भावना के साथ काम करेंगी ताकि प्रदेश की प्रगति में किसी भी तरह की रुकावट न आए.

'अजित पवार की तरह सुनेत्रा भी करेंगी राज्य के लिए काम'

उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ''मुझे लगता है कि यह निर्णय उनके पति अजित पवार के निधन जैसी बेहद दुखद घटना के बाद लिया गया है. मैंने सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा सहयोगी के रूप में देखा है. महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में मैं उनका स्वागत करती हूं. मैं आशा करती हूं कि सुनेत्रा पवार ठीक उसी तरह से काम करेंगी जिस तरह से अजित पवार जी ने महाराष्ट्र के लिए अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई थी.

'अजित पवार का जो विजन था, वह कभी कम नहीं होगा'

उन्होंने उम्मीद जताते हुए आगे कहा, ''महाराष्ट्र के लिए अजित पवार का जो विजन था, वह कभी कम नहीं होगा. सुनेत्रा पवार जी भी अजित पवार की तरह ही समर्पण भाव से काम करेंगी ताकि महाराष्ट्र की प्रगति में किसी भी तरह की रुकावट न आए और महाराष्ट्र उसी तरह प्रगति करता रहे जैसा अजित पवार ने कल्पना की थी.''

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी. उनके साथ चार अन्य लोगों की भी जान गई. अजित पवार के निधन के तीन दिन बाद शनिवार (31 जनवरी) को सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन सरकार की प्रमुख घटक एनसीपी ने सुनेत्रा पवार को अपने विधायक दल का नया नेता चुना.

और पढ़ें
Published at : 31 Jan 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Priyanka Chaturvedi Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार: 'पंखे-कुर्सियां ले गए', तेज प्रताप यादव ने खाली किया सरकारी बंगला तो BJP ने लगाए आरोप
बिहार: 'पंखे-कुर्सियां ले गए', तेज प्रताप यादव ने खाली किया सरकारी बंगला तो BJP ने लगाए आरोप
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: LTCG & STCG Tax में बड़ी राहत | Investors के लिए Game-Changer | Paisa Live
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की शानदार एक्टिंग
Tax Relief या Status Quo? Budget 2026 से क्या Expect करें | Paisa Live
Bollywood News: डॉन 3 से रणवीर सिंह की छुट्टी, फरहान अख्तर ने Instagram पर किया अनफॉलो, क्या खत्म हो गई दोस्ती?
Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार: 'पंखे-कुर्सियां ले गए', तेज प्रताप यादव ने खाली किया सरकारी बंगला तो BJP ने लगाए आरोप
बिहार: 'पंखे-कुर्सियां ले गए', तेज प्रताप यादव ने खाली किया सरकारी बंगला तो BJP ने लगाए आरोप
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
ट्रेंडिंग
Video: मेट्रो बनी लव एक्सप्रेस, नजरें मिलीं और इंस्टाग्राम आईडी तक पहुंच गया मामला, वीडियो वायरल
मेट्रो बनी लव एक्सप्रेस, नजरें मिलीं और इंस्टाग्राम आईडी तक पहुंच गया मामला, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बैंक में आग लग जाए और लॉकर में रखे जरूरी कागज भी जल जाएं तो क्या होगा, कितना मिलता है मुआवजा?
बैंक में आग लग जाए और लॉकर में रखे जरूरी कागज भी जल जाएं तो क्या होगा, कितना मिलता है मुआवजा?
हेल्थ
ज्यादा देर तक रोककर रखते हैं पेशाब तो हो जाइए सावधान, खराब हो सकती है किडनी
ज्यादा देर तक रोककर रखते हैं पेशाब तो हो जाइए सावधान, खराब हो सकती है किडनी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget