हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपूर्व सेना अध्यक्ष की अनपब्लिश्ड किताब पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'अंजाम भुगतने के लिए...'

पूर्व सेना अध्यक्ष की अनपब्लिश्ड किताब पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'अंजाम भुगतने के लिए...'

Priyanka Chaturvedi News: शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सेना के पूर्व प्रमुख की किताब पढ़ना अब राजद्रोह और आपराधिक कृत्य माना जा रहा है, इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 10 Feb 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का राहुल गांधी ने लोकसभा में जिक्र किया था जिसके बाद सियासी हंगामा मचा है. किताब के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख की किताब पढ़ना अब राजद्रोह, राष्ट्र-विरोधी और आपराधिक कृत्य माना जा रहा है, इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई है.

शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, ''सरकार की ओर से अपनाई जा रही डराने-धमकाने की रणनीति और सेना के सभी सेवारत अधिकारियों को दिए गए मैसेज का सार बिल्कुल साफ है कि सच मत बोलो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो.''

दिल्ली पुलिस ने FIR की दर्ज

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में FIR दर्ज की. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही उन सूचनाओं का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया है कि 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' नामक किताब की एक कॉपी सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य मंजूरी के बिना प्रसारित की जा रही है.

'किताब प्रकाशन के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिली'

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस किताब के प्रकाशन के लिए संबंधित अधिकारियों से जरूरी मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. पुलिस ने अपने बयान में कहा, ''जांच करने पर पता चला कि इसी शीर्षक वाली और मेसर्स पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से तैयार की गई एक टाइप की हुई किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइटों पर मौजूद है. इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ने तैयार किताब के कवर को इस तरह प्रदर्शित किया है कि मानो वह बिक्री के लिए हो.''

और पढ़ें
Published at : 10 Feb 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Manoj Mukund Naravane MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Trump Tariff | Parliament Session | SIR | Naravane Book | Congress
Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 30 से ज्यादा घरों को फूंका | Breaking
Parliament Session: 'तीन दिन का अल्टीमेटम दे', अविश्वास प्रस्ताव पर बोली TMC | OM Birla
Parliament Session: सदन में Rahul Gandhi को नहीं बोलने देने पर स्पीकर Om Birla की बढ़ी मुश्किलें ?
Border 2 | Nidhi Dutta ने Border 2 की Star cast पर दी जानकारी। Ahan Shetty, Varun Dhawan, Sunny पाजी और बहुत कुछ।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
शिक्षा
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
ट्रेंडिंग
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget