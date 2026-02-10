पूर्व सेना अध्यक्ष की अनपब्लिश्ड किताब पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'अंजाम भुगतने के लिए...'

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का राहुल गांधी ने लोकसभा में जिक्र किया था जिसके बाद सियासी हंगामा मचा है. किताब के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख की किताब पढ़ना अब राजद्रोह, राष्ट्र-विरोधी और आपराधिक कृत्य माना जा रहा है, इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई है.

शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, ''सरकार की ओर से अपनाई जा रही डराने-धमकाने की रणनीति और सेना के सभी सेवारत अधिकारियों को दिए गए मैसेज का सार बिल्कुल साफ है कि सच मत बोलो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो.''

Reading former INDIAN army chief’s book is now treason, anti national and criminality hence the FIR.

The intimidation tactics and the message to all serving officers in the army by the government is pretty clear - Don’t Speak the truth or if you do be ready to face the… — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) February 10, 2026

दिल्ली पुलिस ने FIR की दर्ज

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में FIR दर्ज की. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही उन सूचनाओं का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया है कि 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' नामक किताब की एक कॉपी सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य मंजूरी के बिना प्रसारित की जा रही है.

'किताब प्रकाशन के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिली'

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस किताब के प्रकाशन के लिए संबंधित अधिकारियों से जरूरी मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. पुलिस ने अपने बयान में कहा, ''जांच करने पर पता चला कि इसी शीर्षक वाली और मेसर्स पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से तैयार की गई एक टाइप की हुई किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइटों पर मौजूद है. इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ने तैयार किताब के कवर को इस तरह प्रदर्शित किया है कि मानो वह बिक्री के लिए हो.''