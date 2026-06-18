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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअखिलेश यादव की सपा में टूट की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'हवा ऐसी बनी हुई है कि सब...'

अखिलेश यादव की सपा में टूट की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'हवा ऐसी बनी हुई है कि सब...'

Priyanka Chaturvedi News: शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह का काम हो रहा है, मैं उसे राजनीतिक भ्रष्टाचार मानती हूं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Edited By: सनातन कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 10:39 PM (IST)
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टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) में हुई टूट के बाद समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया जा रहा है. इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वो (विरोधी) हवा में पतंगबाजी कर रहे हैं. इस समय हवा ऐसी बनी हुई है कि सब भागने की तरफ दिखाई दे रहे हैं. खुद अखिलेश यादव ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है. मैं नहीं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश में वही किया जाएगा क्योंकि सांसदों की संख्या ज्यादा है. दो तिहाई बनाने में उनको बहुत समय लग जाएगा, तब तक 2029 का चुनाव आ जाएगा. 

आप लोकतंत्र के उसूलों को ताक पर डाल रहे- प्रियंका चतुर्वेदी

जब उनसे पूछा गया कि इंडिया अलायंस किस तरह से डिफेंड करेगी. इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ''इसमें डिफेंड क्या करना है? डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए. उनके अलायंस को करना चाहिए. आपमें सत्ता की इतनी भूख है कि आप संविधान को खराब कर दो. आप एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में कर रहे हो. आप डर का माहौल बनाकर रख रहे हैं. लोकतंत्र के उसूलों को ताक पर डाल दो. हमें कोई बचाव करने की जरूरत नहीं है. डिफेंड तो बीजेपी को करना होगा कि क्यों इस तरह के काम हो रहे हैं.''

जिस पार्टी ने जीत दिलाई उसी के खिलाफ बहाने बना रहे- प्रियंका चतुर्वेदी

पार्टी में फूट की खबरों पर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ये भी कहा, "सबसे पहले तो मैं एक कॉलेज का उद्घाटन करने आई हूं, जो शिक्षा का केंद्र है. मैं उम्मीद करती हूं कि जो विद्या का केंद्र है, विद्या का दीपक है, उन सभी लोगों पर लागू होगा जो इस समय किसी तरीके का बहाना बना रहे हैं. जिस पक्ष ने उन्हें जीत दिलाई, जिस पक्ष ने उनको स्तित्व दिया, जिस पक्ष ने उनको सांसद की जिम्मेदारी दी. आज वे उसी पक्ष के खिलाफ बहाने बना रहे हैं. 

'जनता से ही आपको ये जगह मिली, जनता ही निकालेगी'

उन्होंने आगे कहा, ''चाहे वे चार पेज लिखें या 400 पेज लिखें. महाराष्ट्र की जनता जानती है कि जो उनका वोट था उसके खिलाफ काम करने वाले हैं. जनता से ही आपको ये जगह मिली, जनता ही आपको इस जगह से निकालेगी. जिस तरह का काम हो रहा है, मैं उसे राजनीतिक भ्रष्टाचार मानती हूं, जहां लोग पैसों की बुनियाद पर सत्ता पाते हैं और सत्ता में रहने के लिए लालच दिखाते हैं.'' 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 18 Jun 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS SAMAJWADI PARTY
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