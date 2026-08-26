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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकृति सेनन Ad विवाद: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'ध्यान भटकाने...'

कृति सेनन Ad विवाद: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'ध्यान भटकाने...'

बॉलिवुड अभिनेत्री कृति सेनन राखी वाले विज्ञापन की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. अब शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम सभी को ऐसे मुद्दों को लेकर ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 26 Aug 2026 08:48 PM (IST)
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रक्षाबंधन के त्योहार से पहले अभिनेत्री कृति सेनन का एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए विज्ञापन करने पर विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को एक्ट्रेस के कपड़े पसंद नहीं आए, तो कुछ को यह बात भी खटक गई कि उन्होंने अपने कुत्ते को राखी बांधी. लोग कृति सेनन और जूलरी ब्रांड को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. इस मुद्दे पर अब उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है. 

कृति सेनन के विज्ञापन विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ''कपड़ों पर, वंदे मातरम पर, पेट्रियार्की पर चर्चा करनी है तो मेरे पास वक्त नहीं है. देश के विषयों पर चर्चा करने की जरूरत है. हम सभी को इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने से बचना चाहिए.'' 

वंदे मातरम विवाद पर क्या बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी?

वंदे मातरम विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ''एक तरफ नेपाल में बाढ़ आई हुई है, दूसरी तरफ युवाओं के प्रोटेस्ट चल रहे हैं. तीसरी तरफ महंगाई की मार है, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है. ऐसे में हमें देश के अहम मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है, न कि वंदे मातरम के कितने स्टेंजा गाए जाएंगे, कौन देशभक्ति का हमें सर्टिफिकेट देगा, कौन देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देगा. वंदे मातरम के दो स्टेंजा गाने पर भी हमारे लिए देश सबसे ऊपर था, 6 स्टेंजा गाने पर भी देश हमारे लिए सबसे ऊपर रहेगा. अभी सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जो डामाडोल हो रही है, उसका कैसे ध्यान रखा जाए. 

नेपाल को मदद पहुंचाना भारत सरकार का कर्तव्य- प्रियंका चतुर्वेदी

नेपाल में बाढ़ और कई भारतीयों के लापता होने पर शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, ''नेपाल में इस तरह की त्रासदी होना बहुत ही दुखद खबर है. इस त्रासदी में बहुत सारे भारतीय भी प्रभावित हैं. भारत सरकार को नेपाल की मदद करनी होगी. जो जानमाल का नुकसान हुआ है उसमें हमें पूरी मदद करनी चाहिए क्योंकि नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं. ये हमारा कर्तव्य है कि सदियों के रिश्ते को निभाएं. यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम पूर्ण तरीके से वहां पर मदद पहुंचाएं और जो भी हमारे देशवासी हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, उनको भी ढूंढने में प्राथमिकता दिखाएं.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 26 Aug 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
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