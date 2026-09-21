परिवार के साथ PM मोदी से मिलीं प्रियंका चतुर्वेदी, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

उद्धव गुट की नेता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. यह मुलाकात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएम आवास पर हुई है. इस दौरान शिवसेना (UBT) नेता के पिता ने पीएम को किताब भी भेंट की. प्रियंका चतुर्वेदी के बताया कि उनके पिता ने ब्रज (Braj) पर एक किताब लिखी है. PM मोदी ने पहले मुलाकात के दौरान चतुर्वेदी से ये वादा किया था कि वे उनके परिवार से मिलेंगे और उनके पिता से व्यक्तिगत तौर से किताब को स्वीकार करेंगे.

इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए पूर्व सांसद ने समय देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया. प्रियंका चतुर्वेदी और उनके परिवार की पीएम मोदी से मुलाकात पर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट किए. कई लोगों ने तंज भी कसा.

My father wrote a book on Braj, in my last meeting with Hon. PM @narendramodi ji he had promised he would meet my family and receive the book personally from my father. And today he did that, took time out to meet my parents. Thank you Narendra Modiji, am truly grateful for your… pic.twitter.com/PnPD8bXqjB — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 21, 2026

'क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी'

Greenlion नाम के एक यूजर ने कहा, ''क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है? आपको तो 5 साल पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था.

'कुछ लोग आपको संघी कहेंगे'

वहीं विपिन सिंह राजपूत नाम के एक्स यूजर ने कहा, ''कुछ लोग आकर आपको उपदेश देंगे. वे आपके ऊपर बीजेपी के हाथों बिक जाने का ठप्पा लगा देंगे या आपको 'संघी' कहेंगे.''

'आप पीएम मोदी की तीखी आलोचना करती रहीं'

Itsme1802 नाम के एक्स यूजर ने लिखा, ''मुझे याद है कि संबित पात्रा के साथ बहस करते समय आप पीएम मोदी जी की कितनी तीखी आलोचना करती रही हैं. क्या बदलाव आया है! आपके माता-पिता को मेरा प्रणाम. धन्यवाद मोदी जी.''

'आपके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा का इंतजार'

Kanaka नाम के एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, ''बहुत अच्छा! आपके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा का इंतजार है.

'पूरी जिंदगी आपने अनपढ़ कहकर आलोचना की'

वहीं अश्विनी कुमार गुप्ता नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, ''पूरी जिंदगी आपने उन्हें अनपढ़ कहकर आलोचना की. आज आप उनकी भगवान की तरह तारीफ कर रही हैं. वाह!.''

'बृज पर जो आपके पिता ने लिखा, उसे पढ़ना पसंद करूंगा'

इसके साथ ही Ambrish Gautam नाम के यूजर ने लिखा, ''कृपया किताब खरीदने का लिंक शेयर करें, मैं भी एक बृजवासी हूँ और आपके पिता ने हमारे बृज के बारे में जो लिखा है उसे पढ़ना पसंद करूँगा.''

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