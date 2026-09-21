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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपरिवार के साथ PM मोदी से मिलीं प्रियंका चतुर्वेदी, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

परिवार के साथ PM मोदी से मिलीं प्रियंका चतुर्वेदी, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. पूर्व सांसद के पिता ने ब्रज पर लिखी अपनी किताब पीएम मोदी को भेंट की.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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उद्धव गुट की नेता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. यह मुलाकात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएम आवास पर हुई है. इस दौरान शिवसेना (UBT) नेता के पिता ने पीएम को किताब भी भेंट की. प्रियंका चतुर्वेदी के बताया कि उनके पिता ने ब्रज (Braj) पर एक किताब लिखी है. PM मोदी ने पहले मुलाकात के दौरान चतुर्वेदी से ये वादा किया था कि वे उनके परिवार से मिलेंगे और उनके पिता से व्यक्तिगत तौर से किताब को स्वीकार करेंगे. 

इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए पूर्व सांसद ने समय देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया. प्रियंका चतुर्वेदी और उनके परिवार की पीएम मोदी से मुलाकात पर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट किए. कई लोगों ने तंज भी कसा.

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'क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी'

Greenlion नाम के एक यूजर ने कहा, ''क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है? आपको तो 5 साल पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था.

'कुछ लोग आपको संघी कहेंगे'

वहीं विपिन सिंह राजपूत नाम के एक्स यूजर ने कहा, ''कुछ लोग आकर आपको उपदेश देंगे. वे आपके ऊपर बीजेपी के हाथों बिक जाने का ठप्पा लगा देंगे या आपको 'संघी' कहेंगे.''

'आप पीएम मोदी की तीखी आलोचना करती रहीं'

Itsme1802 नाम के एक्स यूजर ने लिखा, ''मुझे याद है कि संबित पात्रा के साथ बहस करते समय आप पीएम मोदी जी की कितनी तीखी आलोचना करती रही हैं. क्या बदलाव आया है! आपके माता-पिता को मेरा प्रणाम. धन्यवाद मोदी जी.''

'आपके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा का इंतजार'

Kanaka नाम के एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, ''बहुत अच्छा! आपके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा का इंतजार है.

'पूरी जिंदगी आपने अनपढ़ कहकर आलोचना की'

वहीं अश्विनी कुमार गुप्ता नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, ''पूरी जिंदगी आपने उन्हें अनपढ़ कहकर आलोचना की. आज आप उनकी भगवान की तरह तारीफ कर रही हैं. वाह!.''

'बृज पर जो आपके पिता ने लिखा, उसे पढ़ना पसंद करूंगा'

इसके साथ ही Ambrish Gautam नाम के यूजर ने लिखा, ''कृपया किताब खरीदने का लिंक शेयर करें, मैं भी एक बृजवासी हूँ और आपके पिता ने हमारे बृज के बारे में जो लिखा है उसे पढ़ना पसंद करूँगा.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 21 Sep 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi PM Modi
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