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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी के पोस्ट पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'महिलाओं के सम्मान और...'

राहुल गांधी के पोस्ट पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'महिलाओं के सम्मान और...'

प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष के ही दोहरे मापदंड पर प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि हर एक राजनीतिक दल के आंतरिक ढांचे में महिलाओं के खिलाफ इस तरह का भेदभाव मौजूद है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 21 Oct 2026 03:19 PM (IST)
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शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज देश में हर मुद्दे का राजनीतिकरण और आज भी पूरे देश में एक गहरी पितृसत्तात्मक सोच मौजूद है. उन्होंने कहा कि जो लोग महिलाओं के सम्मान और उनके हक की बात करते हैं ये वही लोग हैं जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को समान भागीदारी नहीं देते.

मीडिया द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के RSS से जुड़े ट्वीट पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने ये बाते कहीं हैं. राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि RSS महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति मानता है. 

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'आपका सशक्तिकरण' बनाम 'मेरा सशक्तिकरण'

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "देश की महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें बराबर के अवसर मिले, उनका स्वास्थ्य रहे, उनकी बढ़ोतरी हो, वो सशक्त बने. ये सभी चीजें हर सरकार की जिम्मेदारी है और विपक्ष की जिम्मेदारी है. हम देख रहे हैं कि हर चीज राजनीतिक आधार पर बंटती जा रही है. आपकी आजादी' बनाम 'मेरी आजादी, आपका सशक्तिकरण बनाम मेरा सशक्तिकरण. आज भी देश एक गहरी पितृसत्तात्मक सोच मौजूद है."

 महिलाओं के मुद्दों पर सिलेक्टिव रुख पर वार

प्रियंका ने दो मामलों का उदाहरण देते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों पर महिलाओं के मुद्दों पर सिलेक्टिव रुख और दोहरी मानसिकता रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर के एक सांसद से जुड़ा मामला है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? जब महिलाओं की गरिमा और उनके सशक्तिकरण की बात आती है, तो सभी राजनीतिक दलों को अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे से ऊपर उठना चाहिए. उन्हें अपने आसपास भी देखना चाहिए."

हर राजनीतिक दल महिलाओं के साथ कर रहा भेदभाव

उन्होंने आगे अपने राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंडों और महिला आरक्षण को लागू करने में हो रही देरी पर वार किया है. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विपक्षी दलों को ही सलाह दे डाली है कि जिन महिलाओं के अधिकारों और उन्हें सश्क्त बनाने की बातें हो रही हैं क्या वो अधिकार औ पावर उनके दलों में महिलाओं को मिल रही हैं?  शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आज राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक संगठन में झांककर देखना चाहिए कि वो महिलाओं को कितने पद, विभिन्न क्षेत्रों में कितनी भागीदारी और अवसर दे रहे हैं. 

'हर दल करता है महिलाओं के साथ भेदभाव'

उन्होंने कहा, "हर एक राजनीतिक दल के आंतरिक ढांचे में देखना पड़ेगा कि आप महिलाओं को कितना अवसर दे रहे हैं, आप कितना उनको पावर टेबल पर जगह दे रहे हैं, क्या प्रतिशत है आपका संसद में महिलाओं की भागीदारी में, क्या प्रतिशत है आपका ये सुनिश्ति करने में कि जवाबदेही तय हो. मैं मानती हूं की हर एक राजनीतिक दल का आंतरिक ढांचा इस तरह का भेदभाव महिलाओं के साथ करते हैं.  भले ही वो ऊपर-ऊपर से महिला सशक्तिकरण की बातें करते हों, लेकिन जैसै ही परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) की बात आई सशक्तिकरण की थी, जिसे हमने 2029 तक लागू करने का वादा किया था, तो क्या उसे पास होने दिया गया? नहीं होने दिया गया. यही देश की सच्चाई है."

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या कहा था?

दरअसल, राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर RSS पर निशाना साधा था. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "RSS पुरुषों का एक ऐसा समूह है जो संविधान के खिलाफ है और मानता है कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हैं. मैं शिव-शक्ति में विश्वास रखता हूं, इसीलिए उनसे लड़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है. सबसे अच्छी बात यह है कि उनका समर्थन करने वाली कई महिलाएं आज मेरे साथ खड़ी हैं."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 21 Oct 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi RAHUL GANDHI
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