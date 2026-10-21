राहुल गांधी के पोस्ट पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'महिलाओं के सम्मान और...'

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज देश में हर मुद्दे का राजनीतिकरण और आज भी पूरे देश में एक गहरी पितृसत्तात्मक सोच मौजूद है. उन्होंने कहा कि जो लोग महिलाओं के सम्मान और उनके हक की बात करते हैं ये वही लोग हैं जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को समान भागीदारी नहीं देते.

मीडिया द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के RSS से जुड़े ट्वीट पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने ये बाते कहीं हैं. राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि RSS महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति मानता है.

'आप ऐसे हैं जिसने...' सौरव दास और आशुतोष रांका पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

#WATCH | Delhi | On LoP Lok Sabha Rahul Gandhi's tweet regarding RSS, Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, "...We increasingly see everything becoming divided along political lines: 'your freedom' versus 'my freedom,' 'your empowerment' versus 'my empowerment.' The entire nation currently exhibits a deeply patriarchal character. Consider the case of Brij Bhushan Sharan Singh on one hand, and the situation involving an MP from Manipur on the other—has any action been taken against them? When it comes to the dignity and empowerment of women, all political factions must rise above their own partisan agendas..." She adds, "The internal systems of every single political party, without exception, perpetuate this kind of discrimination against women, even while they simultaneously pay lip service to the idea of ​​'women's empowerment.' But as soon as the issue of the Delimitation Bill came up, a measure for empowerment that we had promised to deliver by 2029, was it allowed to be passed? It was not. This is the reality of the country." — ANI (@ANI) October 21, 2026

'आपका सशक्तिकरण' बनाम 'मेरा सशक्तिकरण'

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "देश की महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें बराबर के अवसर मिले, उनका स्वास्थ्य रहे, उनकी बढ़ोतरी हो, वो सशक्त बने. ये सभी चीजें हर सरकार की जिम्मेदारी है और विपक्ष की जिम्मेदारी है. हम देख रहे हैं कि हर चीज राजनीतिक आधार पर बंटती जा रही है. आपकी आजादी' बनाम 'मेरी आजादी, आपका सशक्तिकरण बनाम मेरा सशक्तिकरण. आज भी देश एक गहरी पितृसत्तात्मक सोच मौजूद है."

महिलाओं के मुद्दों पर सिलेक्टिव रुख पर वार

प्रियंका ने दो मामलों का उदाहरण देते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों पर महिलाओं के मुद्दों पर सिलेक्टिव रुख और दोहरी मानसिकता रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर के एक सांसद से जुड़ा मामला है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? जब महिलाओं की गरिमा और उनके सशक्तिकरण की बात आती है, तो सभी राजनीतिक दलों को अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे से ऊपर उठना चाहिए. उन्हें अपने आसपास भी देखना चाहिए."

हर राजनीतिक दल महिलाओं के साथ कर रहा भेदभाव

उन्होंने आगे अपने राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंडों और महिला आरक्षण को लागू करने में हो रही देरी पर वार किया है. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विपक्षी दलों को ही सलाह दे डाली है कि जिन महिलाओं के अधिकारों और उन्हें सश्क्त बनाने की बातें हो रही हैं क्या वो अधिकार औ पावर उनके दलों में महिलाओं को मिल रही हैं? शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आज राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक संगठन में झांककर देखना चाहिए कि वो महिलाओं को कितने पद, विभिन्न क्षेत्रों में कितनी भागीदारी और अवसर दे रहे हैं.

'हर दल करता है महिलाओं के साथ भेदभाव'

उन्होंने कहा, "हर एक राजनीतिक दल के आंतरिक ढांचे में देखना पड़ेगा कि आप महिलाओं को कितना अवसर दे रहे हैं, आप कितना उनको पावर टेबल पर जगह दे रहे हैं, क्या प्रतिशत है आपका संसद में महिलाओं की भागीदारी में, क्या प्रतिशत है आपका ये सुनिश्ति करने में कि जवाबदेही तय हो. मैं मानती हूं की हर एक राजनीतिक दल का आंतरिक ढांचा इस तरह का भेदभाव महिलाओं के साथ करते हैं. भले ही वो ऊपर-ऊपर से महिला सशक्तिकरण की बातें करते हों, लेकिन जैसै ही परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) की बात आई सशक्तिकरण की थी, जिसे हमने 2029 तक लागू करने का वादा किया था, तो क्या उसे पास होने दिया गया? नहीं होने दिया गया. यही देश की सच्चाई है."

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या कहा था?

दरअसल, राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर RSS पर निशाना साधा था. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "RSS पुरुषों का एक ऐसा समूह है जो संविधान के खिलाफ है और मानता है कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हैं. मैं शिव-शक्ति में विश्वास रखता हूं, इसीलिए उनसे लड़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है. सबसे अच्छी बात यह है कि उनका समर्थन करने वाली कई महिलाएं आज मेरे साथ खड़ी हैं."

The RSS is an al male anti-constitutional cult that believes women are the property of men. I believe in Shiva-Shakti. That's why it gives me such joy to fight them. What's beautiful is that many of their “own” women are on my side. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2026

नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को बताया दाऊद जैसा, संजय राउत के बयान पर किया पलटवार