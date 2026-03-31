UCC पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'असम के मुख्यमंत्री को देखते हुए लग रहा है कि...'

चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. इस पर शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में हमें हिंसा की खबरें सुनने को मिलती हैं. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. ये सालों से चला आ रहा है. इसको कहीं न कहीं खत्म करना पड़ेगा. इलेक्शन और पावर के चलते लोगों की जान जाए, जानमाल का नुकसान हो, ये गलत है. सबसे बड़ा सवाल भारत के चुनाव आयोग से है. चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ये सारी चीजें उनके अंतर्गत आती हैं. आचार संहिता लागू हो चुका है. चुनाव आयोग ने काफी सारे नौकरशाहों का ट्रांसफर कर दिया है तो जवाबदेही चुनाव आयोग की बनती है.

केरल चुना पर क्या बोलीं?

केरल चुनाव और वहां राहुल गांधी की सक्रियता के सवाल पर उन्होंने कहा, "वहां के माहौल से लग रहा है कि यूडीएफ (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) की सरकार बनना लगभग तय है. एलडीएफ ने लगातार दूसरा टर्म पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है. पिनाराई विजयन काफी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं. हर पार्टी कोशिश कर रही है. जो जितेगा वही सिकंदर." बता दें कि केरल में यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और उसके साथ कुछ दल हैं.

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असम के सीएम पर साधा निशाना

प्रियंका चतुर्वेदी ने असम चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी. असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी करने पर तीन महीने के भीतर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी. शिवसेना यूबीटी की नेता ने कहा, "यूसीसी की मांग कई राज्यों से उठ रही है. हम ये मांग कर रहे हैं कि सारे स्टेकहोल्डर्स से चर्चा होनी चाहिए. लोगों से बातचीत के बाद ये कानून आना चाहिए. लेकिन असम में वहां के सीएम की भाषा और शब्दों को सुनेंगे तो समझ में आ सकता है कि यूसीसी किस तरीके से लागू होगी."

'घुसपैठ राजनीतिक एजेंडा नहीं बन सकता'

इसके आगे उन्होंने कहा, "अगर समानता को ध्यान में रखते हुए अगर ये कानून बनता है तो नेक वादा है. लेकिन असम के मुख्यमंत्री को देखते हुए लग रहा है कि इससे ध्रुवीकरण होगा. रही बात घुसपैठियों की तो लगातार असम के मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि इसे चुनावी चीज न बनाइए, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के माध्यम से देखें. मैं इसका सम्मान करती हूं कि ये राजनीतिक एजेंडा नहीं बन सकता है. सबसे पहला सवाल तो देश के गृहमंत्री को आएगा कि आपकी 11 सालों से सरकार है, आप इतने सालों से क्या कर रहे थे."

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