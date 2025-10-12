'तालिबान की मानसिकता...', मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं करने का बवाल बढ़ता जा रहा है. बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीब 16 पुरुष पत्रकारों को ही अफगान एम्बेसी में होने वाले फोरम में शामिल होने की अनुमति दी गई. महिला और विदेशी पत्रकारों को प्रवेश से वंचित करना भारतीय पत्रकारों और राजनेताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है. इस मामले में सरकार की चुप्पी की भी आलोचना हो रही है.

MEA इसे नोटिस में ले और तालिबान को पत्र लिखे- प्रियंका चतुर्वेदी

शिव सेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा, "सब जानते हैं कि तालिबान की मानसिकता किस तरह की है. अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं. 11 अक्टूबर को जो भी अफगान एम्बेसी में हुआ और यह हमारे विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद है कि MEA इसे नोटिस में ले और तालिबान को पत्र लिखे. हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता और समानता है. महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है. उन्हें इस तरह बाहर रखना शर्मनाक है."

#WATCH Delhi: On the issue of female journalists not being allowed to attend the press conference of Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi in Delhi, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi said, "This is very unfortunate. Everyone knows what kind of Taliban mindset it is.… pic.twitter.com/DZoVYP3dYs — ANI (@ANI) October 12, 2025

अफगान अधिकारियों और MEA की भूमिका पर सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने एएनआई को दिए बयान में आगे कहा कि एक समाचार पत्र में यह भी आया कि वहां के अफगान अधिकारी आपत्ति जता रहे थे, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से दबाव डाला गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं होगी. उन्होंने कहा, "अगर पाबंदियां थी, तो इसे किसी होटल में क्यों नहीं रखा गया. उन्हें हमारे देश के नियमों के अनुसार काम करना चाहिए, न कि उनकी महिला विरोधी सोच के आधार पर."

इस घटना ने महिला पत्रकारों के लिए समान अवसरों और प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर बहस को और तेज कर दिया है. भारतीय पत्रकारों ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि विदेशी आदर्शों के नाम पर हमारे संविधान और स्वतंत्र प्रेस के सिद्धांतों का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है.