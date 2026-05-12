NEET Paper Leak: सरकार पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, '2 साल पहले भी नीट पेपर लीक हुआ था तब...'

NEET UG 2026 का पेपर लीक होने के बाद NTA ने 3 मई को आयोजित हुए एग्जाम को रद्द कर दिया है, जिसका असर लाखों मेडिकल छात्रों पर पड़ा है. पेपर लीक और प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अब उद्धव टाकरे गुट की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है. शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा है कि हर साल वही घिनौनी और शर्मनाक पेपर लीक की कहानी दोहराई जाती है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, “सरकार छात्रों और उनके भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी से लगातार पल्ला झाड़ रही है. 2024 में NEET UG का पेपर लीक होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार ने उन्हें कड़ी जवाबदेही और सजा का आश्वासन दिया था.”

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Every year the same pathetic shameful story of paper leak. The government continues to abdicate its responsibility towards the students and their future. In 2024 after the NEET UG paper leaked, the students and parents had erupted in protest and the government had assured them of… https://t.co/qjNiEBsyD0 — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 12, 2026

‘23 लाख छात्र अधर में लटके हैं’- प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि अभिभावकों को आश्वासन देकर सरकार शांत हो गई. कोई एक्शन नहीं हुआ. मंत्री बिना किसी जिम्मेदारी के अपने पद पर बने रहे. अब साल 2026 की बात करें, तो 23 लाख से ज्यादा छात्र एक निकम्मे NTA और उससे भी ज्यादा निकम्मे नेतृत्व की वजह से अधर में लटके हुए हैं, जो पेपर लीक के मामले में फिर से बच निकला है. शर्मनाक!”

नीट एग्जाम कैंसिल होने से निराश छात्र

दूसरी ओर, NEET की तैयारी कर रहे छात्रों में भारी निराशा है. पेपर रद्द होने के बाद छात्रों का कहना है कि यह बच्चों और माता-पिता दोनों के लिए ही बहुत बड़ा सेटबैक होता है. बच्चों ने बहुत मेहनत की होती है और अब उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी. नीट कैंडिडेट्स की छात्रों से मांग है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि पेपर लीक न हो. छात्रों की लंबे समय की मेहनत एक दिन में बर्बाद हो जाती है. साथ ही माता-पिता की उम्मीदें भी टूट जाती हैं.

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