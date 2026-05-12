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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNEET Paper Leak: सरकार पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, '2 साल पहले भी नीट पेपर लीक हुआ था तब...'

NEET Paper Leak: सरकार पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, '2 साल पहले भी नीट पेपर लीक हुआ था तब...'

NTA NEET UG 2026 Cancelled: प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि साल 2024 में भी नीट पेपर लीक होने पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था, तब भी उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 May 2026 02:57 PM (IST)
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NEET UG 2026 का पेपर लीक होने के बाद NTA ने 3 मई को आयोजित हुए एग्जाम को रद्द कर दिया है, जिसका असर लाखों मेडिकल छात्रों पर पड़ा है. पेपर लीक और प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अब उद्धव टाकरे गुट की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है. शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा है कि हर साल वही घिनौनी और शर्मनाक पेपर लीक की कहानी दोहराई जाती है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, “सरकार छात्रों और उनके भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी से लगातार पल्ला झाड़ रही है. 2024 में NEET UG का पेपर लीक होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार ने उन्हें कड़ी जवाबदेही और सजा का आश्वासन दिया था.”

यह भी पढ़ें: देहरादून से गिरफ्तार हुआ NEET पेपर लीक का आरोपी राकेश, लंबे समय से चल रहा था फरार

‘23 लाख छात्र अधर में लटके हैं’- प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि अभिभावकों को आश्वासन देकर सरकार शांत हो गई. कोई एक्शन नहीं हुआ. मंत्री बिना किसी जिम्मेदारी के अपने पद पर बने रहे. अब साल 2026 की बात करें, तो 23 लाख से ज्यादा छात्र एक निकम्मे NTA और उससे भी ज्यादा निकम्मे नेतृत्व की वजह से अधर में लटके हुए हैं, जो पेपर लीक के मामले में फिर से बच निकला है. शर्मनाक!”

नीट एग्जाम कैंसिल होने से निराश छात्र

दूसरी ओर, NEET की तैयारी कर रहे छात्रों में भारी निराशा है. पेपर रद्द होने के बाद छात्रों का कहना है कि यह बच्चों और माता-पिता दोनों के लिए ही बहुत बड़ा सेटबैक होता है. बच्चों ने बहुत मेहनत की होती है और अब उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी. नीट कैंडिडेट्स की छात्रों से मांग है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि पेपर लीक न हो. छात्रों की लंबे समय की मेहनत एक दिन में बर्बाद हो जाती है. साथ ही माता-पिता की उम्मीदें भी टूट जाती हैं.

यह भी पढ़ें: NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 12 May 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi NTA MAHARASHTRA NEWS NEET UG 2026 NEET Exam 2026
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