महाराष्ट्र की राजनीति में आज (28 जनवरी) गहरा शोक छा गया है. शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद चौंकाने वाली, दर्दनाक और दिल तोड़ने वाली है.

उन्होंने बताया कि भले ही राजनीतिक स्तर पर उनके बीच मतभेद रहे हों. लेकिन उन्होंने साथ काम किया है और अजित पवार को एक काम के प्रति समर्पित नेता के रूप में जाना.

ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे पवार- प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी ने भावुक स्वर में कहा कि अजित पवार ऐसे व्यक्ति थे जो अपने काम से कभी समझौता नहीं करते थे. वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे. उनका इस तरह अचानक चले जाना सभी के लिए बहुत पीड़ादायक है. उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर आज एक इंसान, एक सहयोगी और एक जननेता के जाने का दुख है.

प्रियंका ने परिवार के साथ प्रकट की अपनी संवेदनाएं

सांसद प्रियंका ने इस दुखद घड़ी में पवार परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं. उन्होंने कहा कि वह पवार साहब, सुप्रिया, सुनेत्रा, पार्थ और जय के साथ इस दुख में खड़ी हैं. इसके साथ ही उन्होंने बारामती के लाखों-करोड़ों लोगों के प्रति भी अपनी संवेदना जताई. जिनके लिए अजित पवार केवल एक नेता नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य जैसे थे.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बारामती और महाराष्ट्र की जनता के दिलों में अजित पवार की गहरी जगह थी. उन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की और उनके जीवन का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक जीवन को समर्पित रहा. ऐसे में उनका यूं अचानक चले जाना एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा.

