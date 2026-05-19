ट्विशा शर्मा की रिटायर्ड जज सास पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, 'खुद आरोपी हैं, बार-बार...'

भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है. सास गिरीबाला सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्विशा मानसिक बीमारी से पीड़ित थी. एंजायटी की दवाइयां लेती थी और ड्रग्स एडिक्ट थी. अब इस पर उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है. साथ ही उन्होंने गिरिबाला सिंह पर अपनी मृत बहू को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

'ट्विशा शर्मा की सास मृत बहू को कर रहीं बदनाम'

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''ट्विशा शर्मा की सास, जो खुद आरोपी हैं, बार-बार मीडिया से बात करके अपनी मृत बहू को बदनाम कर रही हैं. यह जानबूझकर मामले को उलझाने की कोशिश है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस उन्हें उस मामले पर बोलने की इजाजत दे रही है.''

Twisha Sharma’s mother in law, who herself is an accused, is repeatedly speaking to the media to smear her dead daughter in law, a deliberate attempt to mess up the case and yet the MP government and police are allowing her to speak on a case which is subjudice, she is an accused… — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 19, 2026

मध्य प्रदेश सरकार पर शर्म आती है- प्रियंका चतुर्वेदी

उन्होंने आगे कहा, ''ट्विशा शर्मा का केस अभी अदालत में विचाराधीन है, उसकी सास खुद आरोपी हैं और उनका बेटा फरार है. मध्य प्रदेश सरकार पर शर्म आती है. अब तक आरोपी ने ट्विशा को सिज़ोफ्रेनिक, ड्रग एडिक्ट, रात भर बाहर घूमने वाली बताया. उसके माता-पिता के बारे में कहा कि वो ट्विशा का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते थे. याद दिला दें कि मध्य प्रदेश भारत में महिलाओं के खिलाफ दर्ज क्राइम की सबसे उच्च दर वाले प्रदेशों में से एक है.''

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ट्विशा की मौत के बाद से पति समर्थ सिंह फरार

बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. लेकिन समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को खारिज कर दी थी. ट्विशा की मौत के बाद से ही पति समर्थ सिंह फरार है. ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह जज रह चुकी हैं.

उधर मायके वालों का आरोप है कि ट्विशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई. ट्विशा शर्मा की मुलाकात भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ से 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी की थी.

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