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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रट्विशा शर्मा की रिटायर्ड जज सास पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, 'खुद आरोपी हैं, बार-बार...'

ट्विशा शर्मा की रिटायर्ड जज सास पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, 'खुद आरोपी हैं, बार-बार...'

Twisha Sharma Death Case: शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ट्विशा शर्मा का केस अभी अदालत में विचाराधीन है, उसकी सास खुद आरोपी हैं लेकिन पुलिस उन्हें मामले पर बोलने की इजाजत दे रही है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 19 May 2026 06:23 PM (IST)
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भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है. सास गिरीबाला सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्विशा मानसिक बीमारी से पीड़ित थी. एंजायटी की दवाइयां लेती थी और ड्रग्स एडिक्ट थी. अब इस पर उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है. साथ ही उन्होंने गिरिबाला सिंह पर अपनी मृत बहू को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

'ट्विशा शर्मा की सास मृत बहू को कर रहीं बदनाम'

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''ट्विशा शर्मा की सास, जो खुद आरोपी हैं, बार-बार मीडिया से बात करके अपनी मृत बहू को बदनाम कर रही हैं. यह जानबूझकर मामले को उलझाने की कोशिश है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस उन्हें उस मामले पर बोलने की इजाजत दे रही है.''

मध्य प्रदेश सरकार पर शर्म आती है- प्रियंका चतुर्वेदी

उन्होंने आगे कहा, ''ट्विशा शर्मा का केस अभी अदालत में विचाराधीन है, उसकी सास खुद आरोपी हैं और उनका बेटा फरार है. मध्य प्रदेश सरकार पर शर्म आती है. अब तक आरोपी ने ट्विशा को सिज़ोफ्रेनिक, ड्रग एडिक्ट, रात भर बाहर घूमने वाली बताया. उसके माता-पिता के बारे में कहा कि वो ट्विशा का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते थे. याद दिला दें कि मध्य प्रदेश भारत में महिलाओं के खिलाफ दर्ज क्राइम की सबसे उच्च दर वाले प्रदेशों में से एक है.''

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ट्विशा की मौत के बाद से पति समर्थ सिंह फरार

बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. लेकिन समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को खारिज कर दी थी. ट्विशा की मौत के बाद से ही पति समर्थ सिंह फरार है. ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह जज रह चुकी हैं. 

उधर मायके वालों का आरोप है कि ट्विशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई. ट्विशा शर्मा की मुलाकात भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ से 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी की थी. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 19 May 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS Twisha Sharma
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