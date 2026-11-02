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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभगवान की तुलना करने पर धीरेंद्र शास्त्री पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, 'वो पार्टी जो...'

भगवान की तुलना करने पर धीरेंद्र शास्त्री पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, 'वो पार्टी जो...'

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान के बाद बढ़े विवाद के बाद माफी मांग ली. उन्होंने कहा कि हमारे नाम में भी उनका (भगवान कृष्ण) नाम लगा हुआ है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 09:49 PM (IST)
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भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना करने वाले बयान के बाद बागेश्वार धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कड़ी आलोचना हो रही है. शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उन पर निशाना साधा. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया कि ये कैसे सही है? अब ये धर्मशास्त्री भगवान राम बनाम भगवान कृष्ण कर रहे हैं? जो पार्टी इन्हें बढ़ावा देती रही है, वह अब चुप क्यों है?

दरअसल, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कि कृष्ण इधर-उधर देखते हैं. वो तीन जगह से टेढ़े खड़े होते हैं. पांव के ऊपर पांव रखते हैं. कमर लचकाते हैं. गर्दन टेढ़ी करके बंसी बजाते हैं. वो यहीं नहीं रुकते. वो आगे कहते हैं कि बंसी बजाना तो खेल है जबकि भगवान राम तो धनुष चलाते हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कथा के दौरान ये बातें कही थीं.

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धीरेंद्र शास्त्री ने मांगी माफी

पूरा सोशल मीडिया धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान से रंगा हुआ है. हंगामा बढ़ा तो बाबा बागेश्वर ने माफी मांग ली. उन्होंने कहा, "हमारे नाम में भी तो भैया उनका नाम लगा हुआ है, उनके कारण ही तो हमारा जीवन है. आप सब फिर भी किसी के मन में हमारी इस बात से, इस व्याख्या से, इस भाव से किसी के मन में कोई बात आई. किसी को ठेस पहुंचा, हम विनयी भाव से बहुत क्षमा प्रार्थी हैं. बात का बतंगड़ और अर्थ का अनर्थ ना करके समाज में हमने हमने समाज को बांटने की कोशिश नहीं की. भगवान को बांटने की कोशिश नहीं की. भगवान को क्यों बांटेंगे?"

कथाओं में आते हैं VVIP

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान सुर्खियों में है क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं. वो दुनिया भर में विख्यात कथावाचक भी हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं. उनकी कथाओं में आम लोगों से लेकर वीवीआईपी, नेता, अभिनेता और उद्योगपतियों को भी देखा जाता है. भारत के साधु-संत और बाबाओं में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वालों में से एक हैं. यही वजह है कि जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कुछ कहते हैं तो मायने बड़े गहरे होते हैं और बात देश के कोने-कोने तक जाती है.

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Input By : abp न्यूज़ टीवी

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 02 Nov 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
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