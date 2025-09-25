BCCI ने हारिस रऊफ और साहिबजादा के खिलाफ की शिकायत तो प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'रोना-धोना...'

21 सितंबर को एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान आपत्तिजनक इशारे को लेकर BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC से शिकायत की है. इस पर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'भाई बैठो, जो करना था कर लिया, हमें मत बताना कि आपको नहीं पता था कि इस मैच में क्या होगा! लेकिन पैसा ही सबसे ऊपर था, इसलिए रोना-धोना बंद करिए.'

प्रियंका चतुर्वेदी ने की थी मैच बैन करने की मांग

बता दें कि पहलाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्रियंका चतुर्वेदी और उनकी पार्टी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के खिलाफ रही है. उनका कहना है कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट कैसे हो सकता है. शिवसेना यूबीटी की सांसद ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को बैन करने और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के देश में रोकने की भी मांग की थी.

Bhai baitho, jo karna thha kar liya, don’t tell us you’ll didn’t know what playing this match would entail! But money above else was the agenda so stop the whining. https://t.co/eIfRa4YyhO — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 25, 2025

साहिबजादा फरहान ने किया था 'गन सेलिब्रेशन'

21 सिंतबर को दुबई में खेले गए सुपर 4 मैच के दौरान पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया था. वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हासिर रऊफ को फील्डिंग के दौरान फाइटर जेट गिरने जैसा इशारा करते हुए देखा गया. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. अब उनके इसी आपत्तिजनक इशारों को लेकर बीसीसीआई ने शिकायत की.

'गन सेलिब्रेशन' पर साहिबजादा ने क्या कहा था?

पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने मैच के बाद अपने बयान में कहा था, "मैं 50 रन पूरे होने के बाद ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता. लेकिन, अचानक मेरे दिमाग में आया और सोचा कि चलो आज सेलिब्रेशन करते हैं. मैंने ऐसा किया. मैं नहीं जानता की लोग इसे कैसे लेते हैं. मुझे इसकी परवाह भी नहीं है."