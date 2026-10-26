दिल्ली सरकार की तारीफ और फडणवीस सरकार पर तंज! प्रियंका चतुर्वेदी ने यह क्या कहा?

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) की पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तंज कसा है. दरअसल, दिल्ली में मेट्रो कॉर्पोरेशन की ओर से एक पहल की गई है जिसके जरिए दिल्लीवाले अपने पुराने कपड़ों को रीसाइकल करा सकते हैं. इससे जरूरतमदों को भी मदद मिलेगी और कपड़ों का निपटारा भी हो सकेगा. प्रियंका चतुर्वेदी को यह पहल पसंद आई और उन्होंने महाराष्ट्र में भी ऐसे की अभियान चलाने की अपील की है. हालांकि, इस बीच उन्होंने फडणवीस सरकार पर तंज भी कसा.

शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद ने कहा, "दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली मेट्रो ने 'अर्पण केंद्र' बनाए हैं जिनके जरिए कपड़ों की रीसाइक्लिंग की जाएगी. यह एक अच्छी पहल है. सर्दियों में जरूरतमंदों को कपड़े भी मिल सकते हैं. कल मैंने इस सुविधा का इस्तेमाल किया. यह बहुत ही सुचारू और बेहतरीन ढंग से काम कर रही है."

Delhi Metro and I think it is along with Delhi Government has started an important initiative for textile/clothes recycling through Arpan Kendras. Tried that facility yesterday and its smoothly and efficiently handled. We need a similar initiative in Mumbai and metro cities of Maharashtra. But wait right now the government is busy fighting over portfolios & audio leaks of 500 crore scam proportions — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 26, 2026

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500 करोड़ रुपये वाले ऑडियो लीक का जिक्र

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तंज कसते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "हमें मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरों में भी ऐसी ही पहल की जरूरत है लेकिन रुकिए, अभी तो सरकार विभागों के बंटवारे को लेकर झगड़ने और 500 करोड़ के घोटाले से जुड़े ऑडियो लीक के मामलों में उलझी हुई है."

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