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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिल्ली सरकार की तारीफ और फडणवीस सरकार पर तंज! प्रियंका चतुर्वेदी ने यह क्या कहा?

दिल्ली सरकार की तारीफ और फडणवीस सरकार पर तंज! प्रियंका चतुर्वेदी ने यह क्या कहा?

प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली मेट्रो की कपड़े रीसाइक्लिंग पहल की सराहना करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार विभागों के बंटवारे और 500 करोड़ के ऑडियो लीक में उलझी है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Oct 2026 11:25 AM (IST)
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शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) की पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तंज कसा है. दरअसल, दिल्ली में मेट्रो कॉर्पोरेशन की ओर से एक पहल की गई है जिसके जरिए दिल्लीवाले अपने पुराने कपड़ों को रीसाइकल करा सकते हैं. इससे जरूरतमदों को भी मदद मिलेगी और कपड़ों का निपटारा भी हो सकेगा. प्रियंका चतुर्वेदी को यह पहल पसंद आई और उन्होंने महाराष्ट्र में भी ऐसे की अभियान चलाने की अपील की है. हालांकि, इस बीच उन्होंने फडणवीस सरकार पर तंज भी कसा.

शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद ने कहा, "दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली मेट्रो ने 'अर्पण केंद्र' बनाए हैं जिनके जरिए कपड़ों की रीसाइक्लिंग की जाएगी. यह एक अच्छी पहल है. सर्दियों में जरूरतमंदों को कपड़े भी मिल सकते हैं. कल मैंने इस सुविधा का इस्तेमाल किया. यह बहुत ही सुचारू और बेहतरीन ढंग से काम कर रही है."

यह भी पढ़ें: पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब होने पर विवाद, उठाया गया यह कदम

500 करोड़ रुपये वाले ऑडियो लीक का जिक्र

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तंज कसते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "हमें मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरों में भी ऐसी ही पहल की जरूरत है लेकिन रुकिए, अभी तो सरकार विभागों के बंटवारे को लेकर झगड़ने और 500 करोड़ के घोटाले से जुड़े ऑडियो लीक के मामलों में उलझी हुई है."

यह भी पढ़ें: येवला: लव मैरिज का गुस्सा, दोनों पक्षों में मारपीट, 7 से 8 लोग घायल

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Delhi Metro Priyanka Chaturvedi Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
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