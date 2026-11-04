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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रट्रंप के करीबी की हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'जीत की चाह में गरिमा न खोएं'

ट्रंप के करीबी की हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'जीत की चाह में गरिमा न खोएं'

अमरीका के ओहायो में मंगलवार को हुए गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय मूल के नेता विवेक रामास्वामी को मिली हार पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें एस नसीहत दी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 04 Nov 2026 01:34 PM (IST)
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अमरीका के ओहायो में मंगलवार (3 नवंबर) को हुए गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय मूल के नेता विवेक रामास्वामी को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार डॉ. एमी एक्टन को इसमें जीत हासिल हुई है.

एमी एक्टन वही हैं जिनके खिलाफ विवेक रामास्वामी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादित राजनीति से प्रेरित विज्ञापन चलाया था. अब एमी एक्टन की जीत के बाद शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर  विवेक रामास्वामी पर निशाना साधा है और उन्हें इस हार से सीख लेने की सलाह दे डाली है. 

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'जीत की चाह में गरिमा और सम्मान को न खोएं'

प्रियंका ने पोस्ट में लिखा, 'विवेक रामास्वामी इस हार से आपको कुछ सीखना है तो वो ये सीखें कि कभी किसी महिला के ट्रॉमा और उसके साथ हुए यौन शोषण के उसके अनुभवों का मजाक मत बनाना. जीत की चाह में गरिमा और सम्मान को नहीं खोना चाहिए.' प्रियंका चतुर्वेदी का कहना साफ है कि जीतने की होड़ में गरिमा नहीं भूलनी चाहिए और इस तरह किसी महिला के जीवन में हुए आघात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये सीख उसी विवादित विज्ञापन से जुड़ा है जो विवेक की टीम ने ओहायो राज्य के गवर्नर पद के चुनाव प्रचार के दौरान जारी किया था.  

क्या था मामला?

दरअसल, ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में विवेक की हार के बड़े कारणों में से एक एमी एक्टन से जुड़ा उनका विवादित विज्ञापन भी माना जा रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान अपनी विरोधी उम्मीदवार एमी एक्टन से अलग रह रहीं उनकी मां को लेकर विवेक की टीम की तरफ से एक विवादित विज्ञापन जारी किया गया था. इस विज्ञापन के जरिए एमी को झूठा साबित करने की कोशिश की गई थी. विज्ञापन से जुड़ी वीडियो में एमी की सगी मां अपनी बेटी को ही झूठा करार देते हुए कहती हैं कि एमी जो दावा करती है कि उसका बचपन मुश्किलों और गरीबी में बीता है वो झूठा है.

इस विज्ञापन का उद्देश्य जनता को ये संदेश देना था कि एमी का व्यवहार अपनी मां के प्रति ही बेकार है और वो राज्य को नहीं संभाल सकती. इसके बाद एमी के भाई ने सामने आकर सच को सामने रखा था और बताया था कि एमी जब 12 साल की थी तब उनके सौतेले पिता ने उसका यौन शोषण किया था. इसके बाद ही कोर्ट ने मां को ही बेटी की सुरक्षा न कर पाने के लिए दोषी ठहराया था. एमी तब से अपनी मां से कोई रिश्ता नहीं रखती हैं. इस विज्ञापन के कारण विवेक रामास्वामी को जनता का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 04 Nov 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS
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