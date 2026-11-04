ट्रंप के करीबी की हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'जीत की चाह में गरिमा न खोएं'

अमरीका के ओहायो में मंगलवार (3 नवंबर) को हुए गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय मूल के नेता विवेक रामास्वामी को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार डॉ. एमी एक्टन को इसमें जीत हासिल हुई है.

एमी एक्टन वही हैं जिनके खिलाफ विवेक रामास्वामी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादित राजनीति से प्रेरित विज्ञापन चलाया था. अब एमी एक्टन की जीत के बाद शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर विवेक रामास्वामी पर निशाना साधा है और उन्हें इस हार से सीख लेने की सलाह दे डाली है.

Vivek Ramaswamy, if this loss teaches you something let it be this- never dismiss a woman’s trauma and her lived experience of assault. Dignity and Respect should not be lost in the pursuit of a win. — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) November 4, 2026

'जीत की चाह में गरिमा और सम्मान को न खोएं'

प्रियंका ने पोस्ट में लिखा, 'विवेक रामास्वामी इस हार से आपको कुछ सीखना है तो वो ये सीखें कि कभी किसी महिला के ट्रॉमा और उसके साथ हुए यौन शोषण के उसके अनुभवों का मजाक मत बनाना. जीत की चाह में गरिमा और सम्मान को नहीं खोना चाहिए.' प्रियंका चतुर्वेदी का कहना साफ है कि जीतने की होड़ में गरिमा नहीं भूलनी चाहिए और इस तरह किसी महिला के जीवन में हुए आघात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये सीख उसी विवादित विज्ञापन से जुड़ा है जो विवेक की टीम ने ओहायो राज्य के गवर्नर पद के चुनाव प्रचार के दौरान जारी किया था.

क्या था मामला?

दरअसल, ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में विवेक की हार के बड़े कारणों में से एक एमी एक्टन से जुड़ा उनका विवादित विज्ञापन भी माना जा रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान अपनी विरोधी उम्मीदवार एमी एक्टन से अलग रह रहीं उनकी मां को लेकर विवेक की टीम की तरफ से एक विवादित विज्ञापन जारी किया गया था. इस विज्ञापन के जरिए एमी को झूठा साबित करने की कोशिश की गई थी. विज्ञापन से जुड़ी वीडियो में एमी की सगी मां अपनी बेटी को ही झूठा करार देते हुए कहती हैं कि एमी जो दावा करती है कि उसका बचपन मुश्किलों और गरीबी में बीता है वो झूठा है.

इस विज्ञापन का उद्देश्य जनता को ये संदेश देना था कि एमी का व्यवहार अपनी मां के प्रति ही बेकार है और वो राज्य को नहीं संभाल सकती. इसके बाद एमी के भाई ने सामने आकर सच को सामने रखा था और बताया था कि एमी जब 12 साल की थी तब उनके सौतेले पिता ने उसका यौन शोषण किया था. इसके बाद ही कोर्ट ने मां को ही बेटी की सुरक्षा न कर पाने के लिए दोषी ठहराया था. एमी तब से अपनी मां से कोई रिश्ता नहीं रखती हैं. इस विज्ञापन के कारण विवेक रामास्वामी को जनता का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था.

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