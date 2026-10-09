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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले प्रकाश आंबेडकर ने CJP पर लगाया बड़ा आरोप, क्या बोले?

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले प्रकाश आंबेडकर ने CJP पर लगाया बड़ा आरोप, क्या बोले?

VBA के अध्यक्ष ने जंतर-मंतर पर होने वाले सीजेपी के आंदोलन का समर्थन किया. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सीजेपी और कांग्रेस पर एक आरोप भी लगा दिया.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 09 Oct 2026 09:50 PM (IST)
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वंचित बहुजन आघाडी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने सीजेपी के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है. इसके साथ ही आंबेडकर ने आरोप लगाया कि आदिवासी और ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं को इस प्रदर्शन से दूर रखा जा रहा है.

प्रकाश आंबेडकर ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा, ''10 अक्टूबर को दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहा है. उसे वंचित बहुजन अघाड़ी पूरी तरह से समर्थन करती है और मांग करती है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. PM नरेंद्र मोदी डर चुके हैं. ट्रांसपोर्ट उन्होंने बंद करवा दिया है. ट्रेनें रद्द की गई हैं. आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है.'' 

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सीजेपी और कांग्रेस पर लगाया ये आरोप

साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार कल के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, उसी तरह CJP और कांग्रेस भी ‘दबाने’ की राजनीति कर रहे हैं. दोनों ने दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं को इस प्रदर्शन से दूर रखा है और उन्हें आमंत्रित नहीं किया है.

भयानक परिस्थति दिखाई दे रही- प्रकाश आंबेडकर

उन्होंने आगे कहा, ''दूसरे राज्यों से इस आंदोलन में जो शामिल होना चाहते हैं, उन्हें रोका गया है. कई जगह पर पुलिस बच्चों के माता-पिता से बात करके कह रही है कि शायद वहां पर आपका बच्चा गया तो गोलीबारी हो. धमकाने की भी बात हो रही है. दूसरी तरफ भयानक और डरावनी परिस्थति दिखाई दे रही है. 10 अक्टूबर के बाद कहीं सिविल वॉर न हो जाए, ऐसी आशंका जताई गई है.'' 

आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को दिल्ली लाया गया- आंबेडकर

VBA के प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा, ''आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडे हैं, उनको धीरे-धीरे दिल्ली ले आया गया है. जहां तक मैं समझता हूं कि 50 हजार से ऊपर ऐसी फोर्स पहुंच चुकी है. गृह मंत्रालय उसके पीछे है और 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करने वालों को सबक सिखाने की बात कर रही है. आंदोलन करना पार्टियों का अधिकार है लेकिन जिस तरह से इसको दबाने की कोशिश चल रही है, ये हिटलरशाही है. सरकार की मंशा है कि दंगा हो, गोलीबारी हो, लाठीचार्ज हो लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर रोक लगाना चाहिए.'' 
 
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले दल दलित, आदिवासी और ओबीसी नेतृत्व को दबा रही हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 09 Oct 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Prakash Ambedkar CJP Protest
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