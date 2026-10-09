जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले प्रकाश आंबेडकर ने CJP पर लगाया बड़ा आरोप, क्या बोले?

वंचित बहुजन आघाडी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने सीजेपी के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है. इसके साथ ही आंबेडकर ने आरोप लगाया कि आदिवासी और ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं को इस प्रदर्शन से दूर रखा जा रहा है.

प्रकाश आंबेडकर ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा, ''10 अक्टूबर को दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहा है. उसे वंचित बहुजन अघाड़ी पूरी तरह से समर्थन करती है और मांग करती है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. PM नरेंद्र मोदी डर चुके हैं. ट्रांसपोर्ट उन्होंने बंद करवा दिया है. ट्रेनें रद्द की गई हैं. आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है.''

सीजेपी और कांग्रेस पर लगाया ये आरोप

साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार कल के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, उसी तरह CJP और कांग्रेस भी ‘दबाने’ की राजनीति कर रहे हैं. दोनों ने दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं को इस प्रदर्शन से दूर रखा है और उन्हें आमंत्रित नहीं किया है.

भयानक परिस्थति दिखाई दे रही- प्रकाश आंबेडकर

उन्होंने आगे कहा, ''दूसरे राज्यों से इस आंदोलन में जो शामिल होना चाहते हैं, उन्हें रोका गया है. कई जगह पर पुलिस बच्चों के माता-पिता से बात करके कह रही है कि शायद वहां पर आपका बच्चा गया तो गोलीबारी हो. धमकाने की भी बात हो रही है. दूसरी तरफ भयानक और डरावनी परिस्थति दिखाई दे रही है. 10 अक्टूबर के बाद कहीं सिविल वॉर न हो जाए, ऐसी आशंका जताई गई है.''

10 अक्टूबर का जनप्रदर्शन - दोनों पक्षों की ‘दबाने’ की राजनीति! कल, 10 अक्टूबर को, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP और कांग्रेस की ओर से एक जनप्रदर्शन किया जा रहा है. इस प्रदर्शन की मुख्य मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है. यह मांग मतदाता सूची में बदलाव और SIR के दौरान वोटों में हेराफेरी के आरोपों को लेकर उठाई जा रही है. @VBAforIndia कल के इस जनप्रदर्शन का समर्थन करती है. लेकिन सरकार द्वारा इस प्रदर्शन को 'दबाने' की कोशिश की जा रही है. भाजपा सरकार ने पहली ही दिल्ली जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी हैं. दूसरी ओर, RSS ने गृह मंत्रालय के समर्थन से हिंदुत्ववादी गुंडों को प्रदर्शनकारियों के भेष में कल के जनप्रदर्शन में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हिंसा भड़काई जा सके और पुलिस के साथ टकराव पैदा हो. ऐसा करके वे चाहते हैं कि पुलिस छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करे, जिससे पूरे देश में तनाव और अशांति फैले. कल अगर किसी की जान जाती है या कोई घायल होता है, तो इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह ज़िम्मेदार होगी. लेकिन ‘दबाने’ की राजनीति सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं हो रही है. जिस तरह सरकार कल के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, उसी तरह CJP और कांग्रेस भी ‘दबाने’ की राजनीति कर रहे हैं. दोनों ने दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं को इस प्रदर्शन से दूर रखा है और उन्हें आमंत्रित नहीं किया है. @mkstalin, @BRSparty, @Mayawati, @roat_mla को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? एक तरफ सरकार प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले दल दलित, आदिवासी और ओबीसी नेतृत्व को दबा रही हैं. हमारा समर्थन धरने के साथ है, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई में सभी की भागीदारी भी जरूरी है. मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी कल, 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर धरने का समर्थन करती है. — Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) October 9, 2026

आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को दिल्ली लाया गया- आंबेडकर

VBA के प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा, ''आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडे हैं, उनको धीरे-धीरे दिल्ली ले आया गया है. जहां तक मैं समझता हूं कि 50 हजार से ऊपर ऐसी फोर्स पहुंच चुकी है. गृह मंत्रालय उसके पीछे है और 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करने वालों को सबक सिखाने की बात कर रही है. आंदोलन करना पार्टियों का अधिकार है लेकिन जिस तरह से इसको दबाने की कोशिश चल रही है, ये हिटलरशाही है. सरकार की मंशा है कि दंगा हो, गोलीबारी हो, लाठीचार्ज हो लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर रोक लगाना चाहिए.''



उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले दल दलित, आदिवासी और ओबीसी नेतृत्व को दबा रही हैं.

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