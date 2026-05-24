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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP फाउंडर अभिजीत दीपके को मिली धमकी की प्रकाश आंबेडकर ने की निंदा, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और...'

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को मिली धमकी की प्रकाश आंबेडकर ने की निंदा, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और...'

Cockroach Janta Party: प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मैंने अभिजीत दीपके के माता-पिता से बात की और उनके बेटे को मिल रही जान से मारने की धमकियों के बीच उनका कुशलक्षेम जानने का प्रयास किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 May 2026 07:08 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जान से मारने की मिल रही धमकी के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है. वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने अभिजीत दीपके को मिल रही धमकी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने उनके माता-पिता से बात कर ये भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी के सभी सदस्य उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है.

प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मैंने अभिजीत दीपके के माता-पिता से बात की और उनके बेटे को मिल रही जान से मारने की धमकियों और परिवार पर पड़ रहे भारी दबाव के बीच उनकी कुशलक्षेम जानने का प्रयास किया. मैं अभिजीत को दी गई जान से मारने की धमकियों की कड़ी निंदा करता हूं.''

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार स्तंभ- आंबेडकर

उन्होंने आगे लिखा, ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा एक स्वस्थ लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं. सेंसरशिप और जान से मारने की धमकियां खुले संवाद और लोकतांत्रिक बहस के सिद्धांतों को मौलिक रूप से कमजोर करती हैं. मैंने अभिजीत के माता-पिता को भरोसा दिलाया कि इस खतरे भरे माहौल में वंचत बहुजन आघाड़ी सभी सदस्य उनके साथ खड़े हैं. जरूरत पड़ने पर हमारी टीम राजनीतिक और ग्राउंड प्रोटेक्शन में सहयोग करेगी.''

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अभिजीत ने जान से मारने की धमकी का लगाया था आरोप

अचानक सुर्खियों में आए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में वीडियो भी शेयर किए थे, जिसमें एक शख्स गालियां देते हुए धमकी दे रहा है.

CJI की टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी

व्यंग्यात्मक डिजिटल मुहिम 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ और महज कुछ ही दिन में करोड़ों लोग इससे जुड़ गए. हालांकि गुरुवार (21 मई) को भारत में CJP के अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके बाद 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक नया हैंडल भी बनाया गया. बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' से तुलना करने वाली टिप्पणी के बाद 15 मई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' अस्तित्व में आई थी.

कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके के पिता बोले, 'मैं चिंतित हूं क्योंकि वह अब...'

Published at : 24 May 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Prakash Ambedkar MAHARASHTRA NEWS Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
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