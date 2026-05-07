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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विजय को न्योता नहीं, प्रकाश आंबेडकर ने राज्यपाल के फैसले पर उठाए सवाल

सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विजय को न्योता नहीं, प्रकाश आंबेडकर ने राज्यपाल के फैसले पर उठाए सवाल

Prakash Ambedkar News: राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया तो विजय के समर्थन में  बाबासाहेब आंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट किया है .

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 07 May 2026 02:33 PM (IST)
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तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी ये अभी तक तय नहीं हो सका है. सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों का आंकड़ा नहीं छू सकी है.  सरकार बनाने के लिए विजय ने अन्य दलों से समर्थन मांगा और बुधवार को प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया. अब इसको लेकर तमिलनाडु में एक नई बहस शुरू हो गई है.

विजय के समर्थन में  बाबासाहेब आंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट किया है.  प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट कर कहा है कि गवर्नर को सबसे बड़ी पार्टी TVK को तमिलनाडु में सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए.  एक्स पर किए पोस्ट में उन्होने लिखा, 'गवर्नर, विजय को इस आधार पर आमंत्रित करने से मना नहीं कर सकते कि उन्हें "TVK के पास बहुमत के आंकड़े न होने का संदेह है."

 

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प्रकाश ने संविधान का दिया हवाला

प्रकाश ने अपने ट्वीट में संविधान का हवाला देते 2 उदाहरण भी दिए. उन्होंने लिखा, 'अनुच्छेद 164 (2) के तहत, विजय और उनकी मंत्रिपरिषद को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा. इससे पहले भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं. पहला- 1989 के आम चुनावों के बाद, कांग्रेस (I) 194 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण ने सबसे पहले उसे ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन राजीव गांधी ने सरकार बनाने से मना कर दिया. तब मेरे मित्र श्री वीपी सिंह, जो नेशनल फ्रंट के नेता थे, उन्हें राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और 2 दिसंबर, 1989 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.'

दूसरे उदाहरण में उन्होंने लिखा, '1996 के आम चुनावों के बाद, BJP सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उसके पास बहुमत के लिए जरूरी आधे आंकड़े नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप एक 'त्रिशंकु संसद' बनी. तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन 13 दिनों के बाद, 28 मई, 1996 को, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहुमत साबित न कर पाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया. 

अंत में प्रकाश ने लिखा, 'सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, TVK को राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर द्वारा सरकार बना और विजय को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए. इसके बाद विजय को विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करना होगा.'

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Published at : 07 May 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Prakash Ambedkar
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