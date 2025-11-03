Video: पहले डगमगाए, फिर फिसलकर जोर से गिरे, जान का दुश्मन बना गड्ढा, वीडियो डैशकैम में कैद

Kolhapur News: देशभर में सड़कों पर गड्ढों की समस्या लोगों की जान पर भारी पड़ रही हैं. कहीं कारें पलट रही हैं तो कहीं बाइक सवार हादसों का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में एक और चिंताजनक वीडियो सामने आया है, जो सड़क सुरक्षा और प्रशासन की लापरवाही को साफ दिखाता है. यह घटना महाराष्‍ट्र के कोल्‍हापुर के पुणे-बेंगलुरू राजमार्ग की है, जहां तेज रफ्तार नहीं, बल्कि सड़क पर बने गड्ढे ने दो लोगों की जान जोखिम में डाल दी.

गड्ढे की वजह से बाइक का बिगड़ा संतुलन

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर एक शख्स और एक महिला सवार हैं. दोनों सामान्य गति से सड़क पर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक आगे बने गड्ढे की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों सड़क पर बुरी तरह गिर जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक चला रहा शख्स संभालने की काफी कोशिश करता है, फिर भी काफी कोशिशों के बावजूद बाइक फिसल जाती है.

यह पूरी घटना पीछे आ रही कार के डैशकैम में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिखता है कि सड़क पर बड़े गड्ढे हैं और कोई चेतावनी संकेत भी नहीं लगाया गया था. गिरते ही महिला और शख्स दोनों दर्द से चिल्लाते हुए नजर आते हैं. आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए भागते हैं और घायलों को उठाकर सड़क के किनारे ले जाते हैं. बताया जा रहा है कि दोनों को चोटें आई हैं, लेकिन समय रहते मदद मिलने से उनकी जान बच गई.

एक्सीडेंट नहीं, सरकार की लापरवाही का नतीजा है- यूजर्स बोले

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने प्रशासन को जमकर खरी-खोटी सुनाई. कई यूजर्स ने लिखा कि ये एक्सीडेंट नहीं, सरकार की लापरवाही का नतीजा है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हर सड़क पर गड्ढे हैं या मौत का फंदा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती.