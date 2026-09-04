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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे: चंद्रकांत पाटिल से जुड़े वीडियो पर एक्शन, इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार

पुणे: चंद्रकांत पाटिल से जुड़े वीडियो पर एक्शन, इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार

चंद्रकांत पाटिल और PMC पार्षद से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो व पोस्ट मामले में पुणे पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित को गिरफ्तार किया है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 04 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पुणे नगर निगम (PMC) की एक महिला पार्षद से जुड़ी आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कोथरुड पुलिस थाने में शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है.

शिकायत के मुताबिक, संतोष पंडित ने अपने यूट्यूब अकाउंट के जरिए कुछ वीडियो और पोस्ट अपलोड किए थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन पोस्ट और वीडियो में चंद्रकांत पाटिल और PMC की एक महिला पार्षद से जुड़ी आपत्तिजनक बातें थीं. इन्हें सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने देखा.

पुलिस के अनुसार, गुरुवार (3 सितंबर) रात 1:28 बजे कोथरुड पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 75(1)(4), 75(3), 356(2) और 352 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है.

मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव फंसी, 38 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू

संतोष पंडित को पुणे सिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का एक कथित वीडियो भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक अनिल शिवाजी माने कर रहे हैं. पुलिस अब पोस्ट और वीडियो से जुड़ी जानकारी जुटा रही है और मामले की आगे जांच जारी है.

PM मोदी की तस्वीर हटाने के मामले में आशीष साबले गिरफ्तार

वहीं, पुणे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के मुंबई निवासी कार्यकर्ता आशीष साबले को गिरफ्तार किया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

यह मामला उस समय का है, जब MNS नेता अमित ठाकरे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे कॉलेज पहुंचे थे. पुलिस के मुताबिक, कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ लगाई गई थी. आरोप है कि अमित ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने को कहा था.

घटना के बाद पुणे के चतुरश्रृंगी पुलिस थाने में अमित ठाकरे और MNS के 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस इस मामले में पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

FCRA बिल पर सुप्रिया सुले को बड़ी जिम्मेदारी, JPC में मिली जगह

पुणे पुलिस ने आशीष साबले को मुंबई से गिरफ्तार किया. उसे गुरुवार सुबह पुणे की अदालत में पेश किया जाएगा. साबले की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 04 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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