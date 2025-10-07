मुंबई के चेंबूर इलाके में बार और रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे एक सेक्स रैकेट का मुंबई पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. आरसीएफ (RCF) और तिलक नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रमिला बार एंड रेस्टोरेंट से बार मालिक, मैनेजर और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से 8 महिलाओं को रेस्क्यू भी किया है.

पुलिस को आरसीएफ थाने के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि चेंबूर के आरसी मार्ग स्थित प्रमिला बार एंड रेस्टोरेंट में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है. जानकारी की पुष्टि के लिए आरसीएफ और तिलक नगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया. योजना के तहत पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक को बार में भेजा ताकि सच सामने आ सके.

फर्जी ग्राहक बनकर किया सौदा पक्का

फर्जी ग्राहक ने बार मैनेजर निशिकांत सदानंद साहू से संपर्क किया. बातचीत के दौरान मैनेजर ने बताया कि यौन सेवाओं का शुल्क 1,000 रुपये होगा. ग्राहक ने हामी भरी और उसे बार की पहली मंजिल पर ले जाया गया. वहां उसने ड्रिंक का ऑर्डर दिया. कुछ देर बाद एक महिला बारटेंडर उसके पास आई और अनुचित व्यवहार करने लगी.

इसी दौरान पुलिस की टीम ने तुरंत बार में छापा मारा और पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया. अंबेडकर नगर, मानखुर्द निवासी 41 वर्षीय महिला को फर्जी ग्राहक से रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया. पुलिस ने वह रकम सबूत के तौर पर जब्त कर ली.

8 महिलाएं रेस्क्यू, इलाके की थीं निवासी

छापे के दौरान बार में कुल 8 महिलाएं पाई गईं जो कथित रूप से इस अवैध गतिविधि में शामिल थीं. ये महिलाएं चेंबूर, तिलक नगर, मानखुर्द और उल्हासनगर जैसे अलग-अलग इलाकों की रहने वाली हैं. पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि उनके मोहल्ले में पहले से इस काम में लिप्त कुछ लोगों ने उन्हें इसमें धकेला.

मालिक और मैनेजर ने मानी गलती

पूछताछ के दौरान बार मैनेजर निशिकांत साहू ने स्वीकार किया कि वह बार मालिक वसंत चंद्रशेखर शेट्टी के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चला रहा था. दोनों ने महिलाओं से संपर्क साधने और ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें भेजने की बात कबूल की.

पुलिस ने इस मामले में बार मालिक वसंत शेट्टी, मैनेजर निशिकांत साहू और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है. सभी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (PITA) के तहत मामला दर्ज किया गया है.