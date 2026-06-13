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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: शादी का झांसा देकर 25 महिलाओं से करोड़ों की ठगी, महाराष्ट्र पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया ठग

Maharashtra News: शादी का झांसा देकर 25 महिलाओं से करोड़ों की ठगी, महाराष्ट्र पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया ठग

Maharashtra News In Hindi: आरोपी कई नामों का इस्तेमाल करता था, जिनमें अजय अग्रवाल, अजय संतोष सिंह और जयप्रकाश रमेशचंद्र गुप्ता शामिल हैं. चार मार्च 2022 को 75 वर्षीय एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Jun 2026 05:15 AM (IST)
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महाराष्ट्र पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से करोड़ों की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है. युवक पर आरोप है कि शादी के विज्ञापनों के जरिए शादी कर 25 महिलाओं से करोड़ों रुपये की ठगी की गई. पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार (12 जून) को बताया कि आरोपी अनुज कुमार चंद्रप्रकाश त्रिवेदी को 24 मई को गिरफ्तार किया गया. वह फर्जी पहचान के तहत ग्रेटर नोएडा में रह रहा था.

अधिकारी के अनुसार, आरोपी कई नामों का इस्तेमाल करता था, जिनमें अजय अग्रवाल, अजय संतोष सिंह और जयप्रकाश रमेशचंद्र गुप्ता शामिल हैं. चार मार्च 2022 को 75 वर्षीय एक महिला ने नयानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने अखबार के विवाह विज्ञापन के जरिए उसकी 45 वर्षीय बेटी से संपर्क किया और 1 मार्च 2019 को उससे शादी की.

आरोपी ने महिला को फ्लैट बेचने पर किया मजबूर

शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने बाद में महिला के परिवार को फ्लैट बेचने के लिए मजबूर किया और नया मकान बनाने का वादा कर कुल 82 लाख रुपये नकद अलग-अलग किश्तों में ले लिए. इसके बाद 22 फरवरी 2022 को आरोपी पीड़िता को एक रिश्तेदार की शादी के बहाने दिल्ली ले गया और वहां रेलवे स्टेशन पर 33 तोला सोना लेकर फरार हो गया.

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उसने महिला को मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठाकर अपना फोन बंद कर दिया और भाग गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसकी बेटी से कुल 97 लाख रुपये की ठगी की. जांच में सामने आया कि आरोपी ने इसी तरह की ठगी के जरिए 25 से अधिक महिलाओं को निशाना बनाया, जिनमें दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर, तलाकशुदा और असहाय महिलाएं शामिल थीं.

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि ठगी के पैसों से आरोपी ने 20 लाख रुपये की कार खरीदी थी, जिसे जब्त कर लिया गया है. आरोपी अमरावती के एक अन्य मामले में भी वांछित था, जहां उसने 25 लाख रुपये की ठगी की थी. जांच में यह भी पाया गया कि उसके बेटे ने भी इस धोखाधड़ी में मदद की, जिसके चलते उसे सह-आरोपी बनाया गया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, तीन मोबाइल फोन और एक एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. पुलिस ने पीड़ित महिलाओं और परिवारों से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है.

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Published at : 13 Jun 2026 05:15 AM (IST)
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