Ajit Pawar Death News Live: बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया पहला बयान

Ajit Pawar Death Baramati Plane Crash Live: महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य स्थित बारामती में प्लेन क्रैश हो गया है. इस प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 10:16 AM (IST)

LIVE

Key Events
Source : एबीपी लाइव

Background

महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य स्थित बारामती में प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार सवार थे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बुधवार, 28 जनवरी 2026 को बारामती तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति के सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न सभाओं को संबोधित करना था. उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे निरावागज से शुरू होना था, इसके बाद दोपहर 12 बजे पंढरे में सभा करना था. दोपहर 3 बजे करंजेपुल में जनसभा को संबोधित करने के बाद उनका अंतिम कार्यक्रम शाम 5:30 बजे सुपा में प्रस्तावित थी.

बारामती में VSR ऑपरेटर का लियरजेट-45 विमान क्रैश लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. DGCA ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है. इस विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सवार थे. उनके साथ दो अन्य सरकारी कर्मचारी-एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट-भी मौजूद थे. इसके अलावा विमान में दो क्रू मेंबर, पायलट-इन-कमांड (PIC) और फर्स्ट ऑफिसर (FO) भी थे. कुल मिलाकर विमान में पांच लोग सवार थे.

प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय संतुलन खो बैठा और रनवे से फिसलते हुए क्रैश हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. रेस्क्यू टीमें और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. तकनीकी खराबी, मौसम या पायलटिंग एरर-इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

10:12 AM (IST)  •  28 Jan 2026

Ajit Pawar Death News पर महाराष्ट्र सरकार का पहला बयान

महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे पर पहला बयान दिया. सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और बारामती विमान हादसे की जानकारी और अपडेट प्राप्त किए.

10:09 AM (IST)  •  28 Jan 2026

Baramati Plane Crash Live" लीयरजेट 45: वीआईपी यात्रा के लिए लोकप्रिय बिजनेस जेट

लीयरजेट 45 एक आधुनिक बिजनेस जेट विमान है, जिसका उपयोग आमतौर पर वीआईपी, कॉर्पोरेट अधिकारियों और विशेष चार्टर उड़ानों के लिए किया जाता है. इसे कनाडा की एयरोस्पेस कंपनी बॉम्बार्डियर ने विकसित किया था. यह विमान आरामदायक केबिन के लिए जाना जाता है, जिसमें आम तौर पर लगभग 8 यात्री सुविधाजनक तरीके से बैठ सकते हैं. लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम यह जेट बिना बार-बार ईंधन भरे महत्वपूर्ण रूट पूरे कर सकता है, जिससे समय की बचत होती है. इसकी क्रूज़ स्पीड काफी तेज होती है, इसलिए कम समय में दूरस्थ गंतव्यों तक पहुंचना संभव होता है. लीयरजेट 45 में दो टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं, जो इसे बेहतर पावर, स्थिरता और विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करते हैं.

