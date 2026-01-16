पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (PCMC) चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी, 15 जनवरी 2026 को नगर निकाय के चुनावी वार्डों में वोटिंग हुई थी.

PCMC की विचार-विमर्श शाखा में 128 सीधे चुने गए पार्षद होते हैं, जिन्हें कॉर्पोरेटर कहा जाता है, जो 32 चुनावी वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं. हर वार्ड चार कॉर्पोरेटर चुनता है, और चुने हुए कॉर्पोरेटर पाँच साल के कार्यकाल के लिए काम करते हैं.

पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (PCMC) वह नागरिक प्राधिकरण है जो महाराष्ट्र राज्य में पिंपरी-चिंचवड शहर का प्रशासन करता है. 11 अक्टूबर 1982 को स्थापित, यह पिंपरी-चिंचवड नगर परिषद को आसपास के गाँवों के साथ मिलाकर बनाया गया था और तब से यह लगभग 181 km² के क्षेत्र में लगभग 1.72 मिलियन निवासियों की आबादी पर शासन करता है.

वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, मेयर और डिप्टी मेयर के पद खाली हैं और नगर निकाय प्रशासनिक शासन के अधीन है. कार्यकारी अधिकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त और प्रशासक, शेखर सिंह (IAS) के पास है.

2017 के PCMC चुनाव में - 2026 से पहले का सबसे हालिया नगर निगम चुनाव - भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 128 में से 77 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था. उस परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य पार्टियों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), शिवसेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS), और निर्दलीय शामिल थे.