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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपवनराजे निंबालकर हत्याकांड ने हिला दी थी महाराष्ट्र की सियसत, 20 साल बाद आएगा फैसला, पूर्व मंत्री पर आरोप

पवनराजे निंबालकर हत्याकांड ने हिला दी थी महाराष्ट्र की सियसत, 20 साल बाद आएगा फैसला, पूर्व मंत्री पर आरोप

Pawanraje Nimbalkar Case: इस बहुचर्चित हत्याकांड में राज्य के पूर्व गृहमंत्री और राजनेता डॉ. पद्मसिंह पाटील मुख्य आरोपी हैं. वह एंबुलेंस से कोर्ट पहुंचे हैं.

Reported By : सूरज ओझा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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महाराष्ट्र के धाराशिव (पूर्व उस्मानाबाद) के मौजूदा सांसद ओमप्रकाश राजेनिंबालकर के पिता पवनराजे निंबालकर और उनके चालक समद काजी की 3 जून 2006 को नवी मुंबई के कलंबोली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस बहुचर्चित हत्याकांड में राज्य के पूर्व गृहमंत्री और राजनेता डॉ. पद्मसिंह पाटील मुख्य आरोपी हैं.

इस मामले में आज विशेष सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी जिसके लिए पद्मसिंह पाटिल अदालत पहुंचे हुए हैं. आपको बता दें पाटिल महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के रिश्ते में भाई लगते हैं. इस मामले की सुनवाई में फैसला 20 तारीख को आएगा.

बुधवार (16 जून) अदालत में इस मामले की फैसले को 20 तारीख तक डाल दिया है. मामले में अदालत ने पहले 19 तारीख तय की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल और कागजी कामकाज के चलते मामले को 20 तारीख तक डाला गया है. यानी इस मामले में 20 तारीख को अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

इस बहुचर्चित हत्याकांड में राज्य के पूर्व गृहमंत्री और राजनेता डॉ. पद्मसिंह पाटील मुख्य आरोपी हैं

पद्मसिंह पाटील के बेटे ने मामले में दी प्रतिक्रया

पवनराजे निंबालकर और समद काजी के दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी पूर्व एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल के बेटे ओमप्रकाश राजे निंबालकर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं. न्याय देवता से न्याय की अपेक्षा है. अंतिम तिथि दी हुई है. बस न्याय की प्रतीक्षा है. बता दें कि इस मामले पर पूरे महाराष्ट्र की नजर है. लगभग 20 साल बाद इस मामले में फैसला आने वाला है. 

एंबुलेंस से अदालत पहुंचे मुख्य आरोपी पद्मसिंह पाटिल 

मुंबई सत्र न्यायालय में आज सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के सांसद ओमराजे निंबालकर, जयराजे निंबालकर और उनकी पत्नी आनंदीदेवी निंबालकर के साथ पवन राजे के ड्राइवर स्वर्गीय समद काजी की पत्नी और पुत्र भी अदालत में उपस्थित थे. 

वहीं, इस मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व गृह मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटिल की तबीयत ठीक नहीं थी और वे सीधे एम्बुलेंस से अदालत परिसर में पहुंचे. न्यायाधीश ने कार्यवाही शुरू करते ही सभी आरोपियों की हाजिरी लगानी शुरू कर दी. हालांकि, फैसला सुनाने में समय लगने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई है. अब फैसला 20 जून को सुनाया जाएगा.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 16 Jun 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Dharashiv News Pawan Raje Nimbalkar Padamsingh Patil
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