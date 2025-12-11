मुंढवा जमीन घोटाला: 'पार्थ पवार का नाम FIR में क्यों नहीं?', HC का राज्य सरकार से सीधा सवाल

पुणे के मुंढवा इलाके में 40 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बुधवार (10 दिसंबर) को मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से सीधा सवाल पूछा कि एफआईआर में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम क्यों शामिल नहीं है. यह वही सवाल है जिसे पिछले एक महीने से सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया और विपक्षी दल लगातार उठा रहे थे अब वही प्रश्न अदालत ने भी सरकार के सामने रख दिया है.

इस घोटाले में मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जमीन की खरीदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी के लिए हुई थी. जांच की गति तेज होने के बाद पुलिस ने शीतल तेजवानी से दो बार पूछताछ की थी. पूछताछ में उसके प्रत्यक्ष भूमिकाओं का पता चलने पर उसे गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद उसने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया.

'कानून के अनुसार की जाएगी कार्रवाई'

मुंबई हाईकोर्ट में जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूछा, “एफआईआर में पार्थ पवार का नाम क्यों नहीं है?” पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच जारी है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह नाराज़गी भी व्यक्त की कि जब शीतल तेजवानी का अग्रिम जमानत अर्जी पुणे सत्र अदालत में लंबित है और नोटिस जारी हो चुकी है, तब वह सीधे हाईकोर्ट कैसे पहुंची? इस टिप्पणी के बाद तेजवानी के वकीलों ने बताया कि वे याचिका वापस ले रहे हैं.

मामला क्या है?