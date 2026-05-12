पार्थ पवार को NCP में मिली बड़ी जिम्मेदारी, जय पवार भी कार्यकारी समिति में शामिल

महाराष्ट्र के दिवंगत नेता अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. प्रदेश की डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार और जय पवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में शामिल किया है. सुनेत्रा पवार द्वारा 29 अप्रैल को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को भेजे गए पत्र के अनुसार, हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित पार्थ पवार को महासचिव नियुक्त किया गया है.

वहीं, उनके छोटे भाई जय पवार को राष्ट्रीय सचिव और पार्टी की अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. पत्र के अनुसार, पार्थ पवार को पार्टी समन्वय का कार्यभार सौंपा गया है. सुनेत्रा पवार ने अपने पति और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के इस वर्ष 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में निधन के बाद उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख का पदभार संभाला.

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NCP की कार्यकारी समिति में कौन-कौन नेता शामिल?

ईसीआई सचिव को संबोधित पत्र में, सुनेत्रा पवार ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के 22 सदस्यों की सूची भेजी है. कार्यकारी समिति में अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा पवार के अलावा वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, लोकसभा में पार्टी के नेता सुनील तटकरे और राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल शामिल हैं. अन्य प्रमुख सदस्यों में वरिष्ठ नेता दिलीप पाटिल और कोषाध्यक्ष के रूप में शिवाजीराव गर्जे शामिल हैं.

पार्थ पवार और सुबोध मोहिते NCP के महासचिव

पार्थ पवार और सुबोध मोहिते महासचिव हैं. एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे भी कार्यकारी समिति में शामिल हैं. जय पवार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के अलावा राष्ट्रीय सचिव और पार्टी की अनुशासन समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है. समिति में धीरज शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा) के रूप में शामिल किया गया है, जबकि विधायक चेतन तुपे, शेखर निकम, सना मलिक और सरोज अहिरे भी सूची में हैं.

अन्य सदस्यों में अविनाश आदिक, संजय प्रजापति, टोको तातुंग (जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सूचीबद्ध किया गया है), राणा रणवीर सिंह, डॉ. रमन प्रीत सिंह, धनंजय शर्मा और डॉ. अभिषेक वी बोके शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सचिव के रूप में नामित किया गया है.

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