शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने परिसीमन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए देश में तानाशाही को बनाए रखने की कोशिश हो रही है. नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि परिसीमन बीजेपी की तानाशाही जारी रखने की आखिरी कोशिश है. INDIA गठबंधन के नेता देश के हर नागरिक और हर आवाज की लड़ाई लड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और नागरिकों को परिसीमन का हर स्तर पर विरोध करना चाहिए. आदित्य ठाकरे ने बताया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच लोकसभा सीटों का अंतर मौजूदा 32 से बढ़कर 48 हो सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच यह अंतर 41 से बढ़कर 61 होने की आशंका है.

उन्होंने कहा कि भले ही सभी राज्यों में आनुपातिक रूप से 50 फीसदी सीटें बढ़ाने की बात कही जा रही हो, लेकिन वास्तविक संख्या में अंतर के कारण महाराष्ट्र और तमिलनाडु की संसद में आवाज कमजोर होगी. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील की कि वे अपने राज्य के सांसदों से परिसीमन के पक्ष में मतदान नहीं करने को कहें, क्योंकि इससे संसद में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा.

उद्धव ने क्या कहा था?

ठाकरे ने यह सवाल भी उठाया कि जब मौजूदा 540 सांसदों को ही अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता, तो 850 सांसद होने पर क्या हर सदस्य को बोलने का अवसर मिल पाएगा? उन्होंने कहा कि देशभक्ति दिखाने में कोई देर नहीं होती और देश के हित में खड़े लोग परिसीमन विधेयक को पारित नहीं होने देंगे.

इससे पहले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने रविवार को डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से परिसीमन विधेयक पर अपने समर्थन के रुख पर दोबारा विचार करने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक वोटों की चोरी की कोशिश है और सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है. उद्धव ठाकरे ने स्टालिन पर तमिलनाडु के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया.