हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBJP नेता का बड़ा बयान, 'BMC चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद राज ठाकरे...'

BJP नेता का बड़ा बयान, 'BMC चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद राज ठाकरे...'

Mumbai BMC Election: मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने गठबंधन किया. इस बीच बीजेपी नेता परिणय फुके ने कहा कि BMC चुनाव के नतीजे आने के बाद राज ठाकरे मुंह नहीं दिखा पाएंगे.

By : IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Dec 2025 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के बीच गठबंधन हो गया. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने बुधवार (24 दिसंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. इस पर बीजेपी नेता परिणय फुके ने कहा कि इन दोनों का गठबंधन डर के कारण हुआ है. बीजेपी नेता ने कहा कि जिस प्रकार से नगर पंचायत के चुनाव में महायुति को यश मिला है, उससे दोनों भाई घबरा गए हैं. 

बीजेपी नेता परिणय फुके ने क्या कहा?

बीजेपी नेता ने कहा कि बीएमसी चुनाव में जीरो पर आउट न हो जाएं, इसीलिए दोनों भाई डर के कारण एक साथ आकर बीएमसी में कुछ सीटें लेना चाहते हैं. कुछ सीटों पर दोनों की पार्टी तैयारी भी कर रही है.

बीजेपी नेता परिणय फुके ने कहा कि दोनों भाई केवल स्वार्थ के लिए साथ आए हैं. जनता के सरोकार से उन्हें कुछ भी लेना-देना नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह औरंगजेब की कब्र क्या, संभाजी नगर में मामू की पार्टी में भी जाएंगे. 

डर के कारण दोनों साथ आए हैं- परिणय फुके

उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार जनता ने दोनों भाइयों को धूल चटाई है, जिस प्रकार विधानसभा में धूल चटाई है, इसी डर के कारण आज दोनों साथ आए हैं. उन्होंने दावा किया है कि बीएमसी चुनाव में सात से आठ पार्टियां लड़ेंगी. सातवें और आठवें स्थान पर इन दोनों भाइयों की पार्टी रहने वाली है.

राज ठाकरे के भाषण को लेकर बीजेपी नेता परिणय फुके ने कहा कि एक बार बीएमसी चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए, इसके बाद राज ठाकरे भाषण देने लायक भी नहीं रहेंगे. 16 जनवरी को परिणाम आने के बाद मुंह नहीं दिखा पाएंगे.

कांग्रेस को लेकर क्या बोले बीजेपी नेता?

कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस का पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से पतन हो रहा है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है. दोनों भाइयों ने गठबंधन कर कांग्रेस को भी घर का रास्ता दिखा दिया है.

वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी नेता ने कहा कि कल तक वंचित अघाड़ी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता था और आज वही कांग्रेस उसी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में जा रही है. कांग्रेस बताए कौन किसकी बी टीम है.

Published at : 24 Dec 2025 09:22 PM (IST)
Tags :
Raj Thackeray Uddhav Thackeray BMC Polls BMC Election MAHARASHTRA NEWS BMC Election 2025 Mumbai Local Election
