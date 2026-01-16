मराठवाड़ा क्षेत्र के अहम शहरी निकाय परभणी शहर नगर निगम (PCMC) में आज मतगणना के साथ ही राजनीतिक तस्वीर साफ होने वाली है. 15 जनवरी 2026 को हुए 2025–26 के नगर निगम चुनाव के बाद आज सभी 65 वार्डों के नतीजों पर नजरें टिकी हैं. यह मतगणना न केवल स्थानीय सत्ता संतुलन तय करेगी, बल्कि मराठवाड़ा की शहरी राजनीति की दिशा भी संकेत देगी.

2012 में नगर निगम का दर्जा पाने वाले परभणी शहर की आबादी 2011 की जनगणना में तीन लाख के पार पहुंचने के बाद तत्कालीन नगर परिषद को अपग्रेड कर PCMC बनाया गया था. तब से लेकर अब तक निगम में 65 निर्वाचित पार्षद जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं.

निगम के गठन के बाद प्रताप देशमुख (NCP), संगीता वडकर, मीना वारपुडकर (कांग्रेस) और अनीता सोनकांबले जैसे महापौरों ने नगर शासन की कमान संभाली. खासतौर पर कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री की पत्नी रहीं मीना वारपुडकर का कार्यकाल नागरिक सुधारों और प्रशासनिक सक्रियता के लिए याद किया जाता है.

अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 के चुनाव में NCP 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस को 23 सीटें मिली थीं. 2017 में तस्वीर बदली और कांग्रेस 31 सीटों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई, NCP दूसरे स्थान पर रही. बीजेपी और शिवसेना की मौजूदगी भी लगातार बढ़ती दिखाई दी.

इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग और दिलचस्प रहा. मतगणना से पहले ही सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम NCP के दोनों गुटों — शरद पवार और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार — का एक साथ आना रहा. दोनों ने परभणी नगर निगम के लिए संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हुए सीट-बंटवारे का फॉर्मूला लागू किया, जिससे मुकाबला और कड़ा हो गया.

वहीं शिवसेना (UBT) ने भी परभणी नगर निगम में सत्ता हासिल करने का खुला दावा किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान बदलाव और वैकल्पिक शासन का संदेश देकर मतदाताओं को साधने की कोशिश की.

भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में युवा नेतृत्व पर दांव खेलते हुए 22 वर्षीय अद्वैत सांगले को उम्मीदवार बनाया, जिसे पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति के तौर पर देखा गया. हालांकि इस फैसले ने स्थानीय स्तर पर कुछ आंतरिक बहस भी खड़ी की.

अब आज की मतगणना यह तय करेगी कि परभणी नगर निगम में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी—क्या NCP का संयुक्त प्रयोग सफल होगा, कांग्रेस अपनी पुरानी पकड़ वापस बनाएगी, या फिर शिवसेना (UBT) और बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करेंगी. सभी की निगाहें आज के नतीजों पर टिकी हैं.