हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रParbhani Municipal Election Result 2026 Live: परभणी महानगर पालिका में किसका बनेगा मेयर? आज होगा फैसला

Parbhani Municipal Election Result 2026 Live: परभणी महानगर पालिका में किसका बनेगा मेयर? आज होगा फैसला

Parbhani Municipal Corporation Election 2026 Live: परभणी नगर निगम में आज मतगणना होगी. 65 सीटों पर सियासी भविष्य का फैसले के साथ यह भी साफ हो जाएगा कि मेयर कौन होगा?

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 16 Jan 2026 07:06 AM (IST)

LIVE

Parbhani Municipal Corporation Election Results 2026 Live Updates Vote Counting Winner Loser BJP Shiv Sena INC NCP Maharashtra PMC Election Parbhani Municipal Election Result 2026 Live: परभणी महानगर पालिका में किसका बनेगा मेयर? आज होगा फैसला
Parbhani Municipal Corporation Election Results 2026 Live Updates
Source : एबीपी लाइव

Background

मराठवाड़ा क्षेत्र के अहम शहरी निकाय परभणी शहर नगर निगम (PCMC) में आज मतगणना के साथ ही राजनीतिक तस्वीर साफ होने वाली है. 15 जनवरी 2026 को हुए 2025–26 के नगर निगम चुनाव के बाद आज सभी 65 वार्डों के नतीजों पर नजरें टिकी हैं. यह मतगणना न केवल स्थानीय सत्ता संतुलन तय करेगी, बल्कि मराठवाड़ा की शहरी राजनीति की दिशा भी संकेत देगी.

2012 में नगर निगम का दर्जा पाने वाले परभणी शहर की आबादी 2011 की जनगणना में तीन लाख के पार पहुंचने के बाद तत्कालीन नगर परिषद को अपग्रेड कर PCMC बनाया गया था. तब से लेकर अब तक निगम में 65 निर्वाचित पार्षद जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं.

निगम के गठन के बाद प्रताप देशमुख (NCP), संगीता वडकर, मीना वारपुडकर (कांग्रेस) और अनीता सोनकांबले जैसे महापौरों ने नगर शासन की कमान संभाली. खासतौर पर कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री की पत्नी रहीं मीना वारपुडकर का कार्यकाल नागरिक सुधारों और प्रशासनिक सक्रियता के लिए याद किया जाता है.

अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 के चुनाव में NCP 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस को 23 सीटें मिली थीं. 2017 में तस्वीर बदली और कांग्रेस 31 सीटों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई, NCP दूसरे स्थान पर रही. बीजेपी और शिवसेना की मौजूदगी भी लगातार बढ़ती दिखाई दी.

इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग और दिलचस्प रहा. मतगणना से पहले ही सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम NCP के दोनों गुटों — शरद पवार और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार — का एक साथ आना रहा. दोनों ने परभणी नगर निगम के लिए संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हुए सीट-बंटवारे का फॉर्मूला लागू किया, जिससे मुकाबला और कड़ा हो गया.

वहीं शिवसेना (UBT) ने भी परभणी नगर निगम में सत्ता हासिल करने का खुला दावा किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान बदलाव और वैकल्पिक शासन का संदेश देकर मतदाताओं को साधने की कोशिश की.

भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में युवा नेतृत्व पर दांव खेलते हुए 22 वर्षीय अद्वैत सांगले को उम्मीदवार बनाया, जिसे पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति के तौर पर देखा गया. हालांकि इस फैसले ने स्थानीय स्तर पर कुछ आंतरिक बहस भी खड़ी की.

अब आज की मतगणना यह तय करेगी कि परभणी नगर निगम में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी—क्या NCP का संयुक्त प्रयोग सफल होगा, कांग्रेस अपनी पुरानी पकड़ वापस बनाएगी, या फिर शिवसेना (UBT) और बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करेंगी. सभी की निगाहें आज के नतीजों पर टिकी हैं.

Load More
Tags :
Maharashtra Municipal Election Parbhani Nagar Nigam Result 2026 Parbhani Municipal Corporation Election
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Bharat Ki Baat : 27 में Mayawati किसका खेल बिगाड़ेंगी? | Brahman Vote Bank | BSP | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव विवाद में नया मोड़, खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ के मानहानि का केस हुआ दर्ज
सूर्यकुमार यादव विवाद में नया मोड़, खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ के मानहानि का केस हुआ दर्ज
यूटिलिटी
इस एप से बुक किया ट्रेन का टिकट तो मिलेगा अलग से डिस्काउंट, जान लें फायदे की बात
इस एप से बुक किया ट्रेन का टिकट तो मिलेगा अलग से डिस्काउंट, जान लें फायदे की बात
शिक्षा
मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?
मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget