महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित पनवेल नगर निगम (PMC) के 2026 नगर निगम चुनावों का मतगणना शुक्रवार, 16 जनवरी 2026, सुबह 10 बजे से शुरू होगा. मतगणना सभी 78 सीटों के लिए की जाएगी और दिनभर चलने की संभावना है.

नगर निगम में कुल 78 सीटें हैं, हालांकि वर्तमान में राजनीतिक समूह प्रतिनिधित्व को नए चुनावों तक खाली सूचीबद्ध किया गया है. PMC के गठन के बाद पहला नागरिक चुनाव 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कविता चौतमल 10 जुलाई 2017 से 8 जुलाई 2022 तक मेयर के रूप में कार्यरत रहीं. यह निगम के स्थापना के बाद से दर्ज मेयर का पहला पूर्ण कार्यकाल था.

2017 के नगर निगम चुनाव में भाजपा और आरपीआई गठबंधन ने कुल 51 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया. पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (PWP) को 23 सीटें मिलीं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को क्रमशः 2-2 सीटें ही मिलीं. शिवसेना और निर्दलीय उम्मीदवार उस चुनाव में किसी सीट पर सफल नहीं हो पाए.

मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने सभी वार्डों में मतगणना केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की है. चुनाव विश्लेषकों के अनुसार, PMC चुनाव में राजनीतिक संतुलन इस बार काफी रोमांचक हो सकता है क्योंकि पिछली बार भाजपा गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, लेकिन विपक्षी दल अब नए समीकरणों और उम्मीदवारों के साथ चुनाव मैदान में हैं.