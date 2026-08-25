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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआश्रमशाला में 6 साल के मासूम की संदिग्ध मौत, एक महीने में दो छात्रों की गई जान

आश्रमशाला में 6 साल के मासूम की संदिग्ध मौत, एक महीने में दो छात्रों की गई जान

पालघर के एक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ रहे श्रीयांश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले इसी महीने में एक और बच्चे की मौत हुई थी. वहीं, करीब 25 बच्चों के बीमार हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Aug 2026 10:03 AM (IST)
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महाराष्ट्र में पालघर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के मासवन स्थित आदिवासी विकास विभाग की अनुदानित प्राथमिक एवं माध्यमिक आश्रमशाला में पहली कक्षा के बच्चे की मौत हो गई. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बच्चे की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह किसी मासूम की जान जाने का पहला मामला नहीं है. एक महीने के अंदर ऐसे दो मामले सामने आ चुके हैं. 

मृत छात्र की पहचान श्रीयांश शैलेश आंबात के रूप में हुई है. स्कूल प्रशासन के मुताबिक, श्रीयांश को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी आश्रमशाला में महज एक महीने के भीतर दो छात्रों की मौत हो चुकी है. ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: किसानों को मिली कर्जमाफी की दूसरी किस्त, कब आएगा 'लाडकी बहनों' का पैसा?

स्कूल के 25 बच्चे बीमार

स्कूल प्रशासन के अनुसार, फिलहाल आश्रमशाला के करीब 20 से 25 विद्यार्थी बुखार से बीमार हैं और उनका इलाज नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.

एक ही स्कूल में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के बीमार पड़ने और एक महीने के भीतर दो छात्रों की मौत की घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग और आदिवासी विकास विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. पूरे मामले की गहन जांच के साथ ही आश्रमशाला में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की तत्काल स्वास्थ्य जांच कराने की जरूरत है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:03 AM (IST)
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