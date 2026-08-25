आश्रमशाला में 6 साल के मासूम की संदिग्ध मौत, एक महीने में दो छात्रों की गई जान
पालघर के एक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ रहे श्रीयांश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले इसी महीने में एक और बच्चे की मौत हुई थी. वहीं, करीब 25 बच्चों के बीमार हैं.
महाराष्ट्र में पालघर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के मासवन स्थित आदिवासी विकास विभाग की अनुदानित प्राथमिक एवं माध्यमिक आश्रमशाला में पहली कक्षा के बच्चे की मौत हो गई. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बच्चे की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह किसी मासूम की जान जाने का पहला मामला नहीं है. एक महीने के अंदर ऐसे दो मामले सामने आ चुके हैं.
मृत छात्र की पहचान श्रीयांश शैलेश आंबात के रूप में हुई है. स्कूल प्रशासन के मुताबिक, श्रीयांश को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी आश्रमशाला में महज एक महीने के भीतर दो छात्रों की मौत हो चुकी है. ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
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स्कूल के 25 बच्चे बीमार
स्कूल प्रशासन के अनुसार, फिलहाल आश्रमशाला के करीब 20 से 25 विद्यार्थी बुखार से बीमार हैं और उनका इलाज नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.
एक ही स्कूल में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के बीमार पड़ने और एक महीने के भीतर दो छात्रों की मौत की घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग और आदिवासी विकास विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. पूरे मामले की गहन जांच के साथ ही आश्रमशाला में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की तत्काल स्वास्थ्य जांच कराने की जरूरत है.
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