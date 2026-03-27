'मैं शंकर और तुम मेरी पार्वती' कहकर महिला को जाल में फंसाया, ‘भोंदू बाबा’ पर लगा रेप का आरोप

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पालघर में अशोक खराट मामले के बीच एक और तथाकथित ‘भोंदू बाबा’ का मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है. वसई के रहने वाले खुद को धार्मिक गुरु बताने वाले ऋषिकेश वैद्य के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने एक महिला को बहलाकर कहा, “मैं शंकर हूं और तुम मेरी पार्वती हो,” और इसी बहाने उसका शोषण किया.

पीड़िता 35 साल की महिला है, जो पुणे की रहने वाली है. मानिकपुर पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 2023 में उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए आरोपी से हुई थी. आरोपी ने महिला की धार्मिक आस्था का फायदा उठाते हुए उसे स्पिरिचुअलिटी सिखाने के नाम पर अपने जाल में फंसाया और संपर्क बढ़ाया.

स्पिरिचुअलिटी के नाम पर शोषण का आरोप

दिसंबर 2023 में आरोपी महिला से मिलने पुणे पहुंचा और खुद को ‘महादेव का अवतार’ बताकर उसे गुमराह किया. उसने महिला को यह कहकर बहकाया कि वह उसकी पार्वती है. इसके बाद उसे पुणे के मंजरी इलाके के एक लॉज में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

आरोपी ने ब्लैकमेल क्यों किया?

इतना ही नहीं, आरोप है कि इस दौरान उसकी जानकारी के बिना अश्लील तस्वीरें भी खींची गईं, जिनके आधार पर बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया. आरोपी ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर महिला को बार-बार मिलने के लिए मजबूर किया.

मई 2025 में आरोपी ने महिला को फिर से वसई के एक होटल में बुलाकर संबंध बनाने की कोशिश की. इसी बीच नासिक के अशोक खराट मामले के सामने आने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपने पति को पूरी घटना बताई. इसके बाद उसने मानिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मानिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हीरालाल जाधव ने बताया कि चूंकि पहली घटना पुणे में हुई थी, इसलिए केस को मंजरी पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

पीड़ितों का दावा है कि आरोपी खुद को धार्मिक गुरु बताकर कई महिलाओं को अपने जाल में फंसा चुका है और उनके साथ यौन शोषण कर चुका है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं.