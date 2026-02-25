पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, विदेशी नागरिकों से करोड़ों ठगने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर गिफ्ट कार्ड और डिजिटल करेंसी के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था.

पालघर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पालघर पश्चिम के माहिम इलाके में एक रिहायशी इमारत में अवैध कॉल सेंटर चल रहा है. पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम गठित की गई. पुलिस निरीक्षक प्रदीप पाटील के नेतृत्व में 24 फरवरी 2026 की रात करीब 12 बजकर 10 मिनट पर फिया एकांत बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 303 पर छापा मारा गया. छापेमारी के दौरान पांच लोग मौके पर कॉल सेंटर संचालित करते हुए मिले.

Microsoft और Apple का अधिकारी बनकर करते थे ठगी

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अमेरिकी नागरिकों के मोबाइल नंबर और निजी जानकारी अवैध तरीके से जुटाते थे. इसके बाद खुद को माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल कंपनी का प्रतिनिधि बताकर कॉल करते थे और पीड़ितों को यह कहकर डराते थे कि उनके डिवाइस में वायरस घुस गया है या सिस्टम हैक हो गया है.

समस्या ठीक करने के नाम पर Lowe's, Apple, Nike और Amazon जैसी कंपनियों के 500 से 4000 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट कार्ड खरीदवाए जाते थे. इसके बाद गिफ्ट कार्ड की रकम को USDT में बदलकर हवाला के जरिए नकद में परिवर्तित किया जाता था.

5.72 लाख का सामान जब्त, पांच राज्यों के आरोपी

पुलिस ने मौके से करीब 5 लाख 72 हजार रुपये का सामान जब्त किया जिसमें 4 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 4 हेडफोन, एक टीपी-लिंक राउटर और एयरटेल डोंगल शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों में भरत लालवानी और रोहित झोहे मिरारोड ठाणे के, रोहित निंबाळकर पुणे के, अमरदीप गिल पंजाब मूल के और सागर पाठडिया सूरत गुजरात के रहने वाले हैं.

28 फरवरी तक पुलिस हिरासत, नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT ACT 2000) की धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया है. सभी पांचों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही है.