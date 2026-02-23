पालघर: प्रेमी संग भागी युवती, गुस्से में लड़के के पिता पर ही चला दी गोली, पढ़ें पूरा मामला

महाराष्ट्र स्थित पालघर जिले के बोईसर के पूर्व महागांव इलाके के वलवे फाटा में रविवार 22 फरवरी देर रात रिवॉल्वर से फायरिंग की घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, चिकन ईटिंग सेंटर से जुड़ा विवाद इस घटना की वजह बताया जा रहा है, वहीं फायरिंग में सुरेश वरखंडे नामक शख्स गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चिकन ईटिंग सेंटर पर काम करने वाली युवती अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी. इस बात से नाराज होकर सेंटर के ड्राइवर ने युवती के साथ भागे लड़के के पिता को निशाना बनाया. इसी दौरान रिवॉल्वर से फायरिंग की गई.

गोली सुरेश वरखंडे के सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत बोईसर के अधिकारी लाइफ लाइन्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

आरोपी फरार, पुलिस की कार्रवाई जारी

फायरिंग के बाद आरोपी उमेश घरात मौके से तुरंत फरार हो गया. वहीं पुलिस ने घटनास्थल से इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर बरामद कर ली है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. बोईसर पुलिस स्टेशन में BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 109, 301(6), 115(2), 352, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा एट्रोसिटीज एक्ट की धारा 3, 2(v) और आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25, 27 के तहत भी केस दर्ज किया गया है.

जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम

बोईसर MIDC पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की पहचान स्पष्ट है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल घायल का इलाज जारी है और पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है.