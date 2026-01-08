महाराष्ट्र के पालघर जिले की वाडा तहसील में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के पोशेरी गांव स्थित आइडियल फाउंडेशन कॉलेज परिसर में छात्राओं पर सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगे हैं.

कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली एक हिंदू छात्रा का आरोप है कि उसे कथित तौर पर जबरदस्ती नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया. मामला सामने आते ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

सुपरिंटेंडेंट और छात्राओं पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

पीड़ित छात्रा ने वाडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया है कि उसने हाल ही में कॉलेज में फीजियोथेरेपी कोर्स में दाखिला लिया था. आरोप है कि कॉलेज की महिला सुपरिंटेंडेंट और कुछ मुस्लिम छात्राओं ने रात के समय उस पर दबाव बनाकर नमाज पढ़ने को मजबूर किया.

छात्रा का कहना है कि यह दबाव एक बार नहीं, बल्कि बार-बार डाला गया, जिससे उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. शिकायत में छात्रा ने इसे अपने धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है.

छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए वाडा पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है, संबंधित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके.

हिंदू संगठनों ने कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन

इधर, घटना की जानकारी मिलते ही विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर एकत्र हो गए. उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कुछ समय के लिए इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में कर लिया.

यह मामला न सिर्फ कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?