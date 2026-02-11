मुंबई की सड़क पर बजेगा ऑस्कर विनिंग 'जय हो', लोगों को मिलेगा म्यूजिकल सफर का अनुभव

मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ ट्रैफिक की आवाज नहीं, बल्कि संगीत की मधुर धुन भी सुनाई देगी. मुंबई कोस्टल रोड (धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज तटीय मार्ग) के नाम से जाना जाता है. अब एक नए और अनोखे अनुभव के लिए तैयार है. इस मार्ग पर भारत का पहला म्यूजिकल रोड (मेलोडी रोड) बनाया गया है. जहां गाड़ियां गुजरते ही ऑस्कर विनिंग गाना 'जय हो' सुनाई देगा.

इस खास म्यूजिकल रोड का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बुधवार (11 फरवरी) दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा. यह सुविधा नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन पर शुरू की जा रही है. जहां सड़क पर विशेष तकनीक से बनी म्यूजिक स्ट्रिप्स लगाई गई हैं.

अब वाहन चालकों को सुनाई देगा 'जय हो' गाना

जानकारी के अनुसार, इन स्ट्रिप्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब वाहन एक तय गति से इनके ऊपर से गुजरते हैं, तो पहियों के कंपन से संगीत की धुन निकलती है. इसी तकनीक के जरिए अब वाहन चालकों को फिल्म 'स्लमडॉग मिलेनियर' का मशहूर गीत 'जय हो' सुनाई देगा, जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है.

यह प्रयोग न सिर्फ तकनीकी रूप से खास है, बल्कि यात्रियों के अनुभव को भी नया और आनंददायक बनाने वाला है. मुंबई कोस्टल रोड पहले से ही ट्रैफिक जाम से राहत, तेज यात्रा और सुंदर समुद्री नजारों के लिए जाना जाता है और अब इसमें संगीत का रंग भी जुड़ गया है.

लोगों को यात्रा के दौरान मिलेगा एक यादगार और खुशहाल अनुभव

खास बात यह है कि यह दुनिया का पांचवां म्यूजिकल रोड है, लेकिन भारत का पहला ऐसा प्रयोग है. इससे मुंबई न सिर्फ स्मार्ट सिटी की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रही है. बल्कि लोगों को यात्रा के दौरान एक यादगार और खुशहाल अनुभव भी दे रही है.

