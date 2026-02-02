'ऐसे लोगों को मार गिराकर...', AR रहमान पर मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान

फेमस सिंगर एआर रहमान ने हाल ही में बॉलीवुड में काम न मिलने को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसपर अब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे नाराज दिख रहे हैं. नितेश राण ने एआर रहमान के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर फिर विवादित बयान दिया है.

अपने बयाने से विवादों में रहने वाले नितेश राणे ने गायक और संगीतकार एआर रहमान की टिप्पणियों पर कहा, "अगर किसी ने पाकिस्तान, कराची या बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे बयान दिए होते, तो क्या कोई इस्लामी देश उन्हें जीने देता? या उन्हें मार गिराकर देश से निकाल दिया जाता?"

'एआर रहमान जैसे लोगों को मंच नहीं मिलना चाहिए'

वहीं, एआर रहमान के कपिल शर्मा शो में आने पर भी नितेश राणे ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "हम 'कपिल शर्मा' जैसे कार्यक्रमों में ऐसे लोगों (एआर रहमान) को क्यों आमंत्रित करते हैं? राष्ट्रविरोधी बयान देने वालों को अपनी राय रखने का अधिकार है. लेकिन जो लोग हमारे देश या हिंदू समुदाय का अपमान करते हैं, उन्हें कोई मंच नहीं दिया जाना चाहिए."

'हमें लोगों में डर पैदा करना होगा'- नितेश राणे

नितेश राणे का कहना है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश, हिंदू समुदाय या हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे. उन्होंने कहा, "हमें लोगों में यह डर पैदा करना होगा."

एआर रहमान ने क्या कहा था?

दरअसल, बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत में एआर रहमान ने दावा किया था कि उन्हें बीते 8 साल में हिंदी सिनेमा में काम नहीं मिल रहा है. इसका कारण उन्होंने बीते 11 साल में हुए 'पावर शिफ्ट' को बताया और कहा था कि अब पावर उनके पास है जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं. उन्होंने इसे कोई सांप्रदायिक बात होने का दावा किया था. हालांकि, सेलेब्स और नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आने के बाद एआर रहमान ने कपिल शर्मा शो में आकर सफाई भी दी थी.