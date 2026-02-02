हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'ऐसे लोगों को मार गिराकर...', AR रहमान पर मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान

Nitesh Rane on AR Rahman: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एआर रहमान को लेकर कहा कि देश या हिंदू समुदाय का अपमान करने वालों को मंच नहीं मिलना चाहिए. राणे ने ऐसे लोगों में डर पैदा करने की बात कही है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 02 Feb 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

फेमस सिंगर एआर रहमान ने हाल ही में बॉलीवुड में काम न मिलने को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसपर अब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे नाराज दिख रहे हैं. नितेश राण ने एआर रहमान के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर फिर विवादित बयान दिया है. 

अपने बयाने से विवादों में रहने वाले नितेश राणे ने गायक और संगीतकार एआर रहमान की टिप्पणियों पर कहा, "अगर किसी ने पाकिस्तान, कराची या बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे बयान दिए होते, तो क्या कोई इस्लामी देश उन्हें जीने देता? या उन्हें मार गिराकर देश से निकाल दिया जाता?"

'एआर रहमान जैसे लोगों को मंच नहीं मिलना चाहिए'

वहीं, एआर रहमान के कपिल शर्मा शो में आने पर भी नितेश राणे ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "हम 'कपिल शर्मा' जैसे कार्यक्रमों में ऐसे लोगों (एआर रहमान) को क्यों आमंत्रित करते हैं? राष्ट्रविरोधी बयान देने वालों को अपनी राय रखने का अधिकार है. लेकिन जो लोग हमारे देश या हिंदू समुदाय का अपमान करते हैं, उन्हें कोई मंच नहीं दिया जाना चाहिए."

'हमें लोगों में डर पैदा करना होगा'- नितेश राणे

नितेश राणे का कहना है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश, हिंदू समुदाय या हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे. उन्होंने कहा, "हमें लोगों में यह डर पैदा करना होगा."

एआर रहमान ने क्या कहा था?

दरअसल, बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत में एआर रहमान ने दावा किया था कि उन्हें बीते 8 साल में हिंदी सिनेमा में काम नहीं मिल रहा है. इसका कारण उन्होंने बीते 11 साल में हुए 'पावर शिफ्ट' को बताया और कहा था कि अब पावर उनके पास है जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं. उन्होंने इसे कोई सांप्रदायिक बात होने का दावा किया था. हालांकि, सेलेब्स और नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आने के बाद एआर रहमान ने कपिल शर्मा शो में आकर सफाई भी दी थी.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 02 Feb 2026 08:17 AM (IST)
Nitesh Rane AR. Rahman MAHARASHTRA NEWS  AR Rahman
