महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि हमारे हिन्दू राष्ट्र में हिन्दू समाज के लिए शनिवार (06 दिसंबर) का दिन गर्व का दिन है. भारत की हर एक इंच भूमि पर यहां के हिन्दुओं का ही अधिकार है. अभी अयोध्या में मंदिर बना है काशी मथुरा बाकी है.

उन्होंने ये भी कहा कि देश हर में हमारे जितने भी मंदिर थे उन सभी को हमें वापस पाना है. हम देश में किसी भी जिहादी को लैंड जिहाद नहीं करने देंगे. बता दें कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है. 1992 को गिराए गए विवादित ढांचा विध्वंस के 33 साल हो गए.

6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था विवादित ढांचा

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या लाखों कारसेवकों की भीड़ इकट्ठा हुई थी. वीएचपी नेता अशोक सिंघल, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मनोहर लाल जोशी समेत बड़ी संख्या में दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा. बेकाबू हुई भीड़ ने मस्जिद की संरचनाओं को तोड़ दिया. बाबरी विध्वंस की घटना के बाद देश के कई हिस्सों में दंगे हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी.

हिंदू समाज की एकजुटता पर नितेश राणे का जोर

कुछ महीने पहले भी महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने हिंदू समाज की एकजुटता और धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा था कि हिंदू समाज कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन अगर कोई उनके साथ गलत करता है, तो उसे सहन भी नहीं किया जाएगा.

हिंदुओं को कोई नहीं डरा सकता- नितेश राणे

इससे पहले भी नितेश राणे ने कहा था, ''महाराष्ट्र में एनडीए सरकार होते हुए हिंदुओं को कोई नहीं डरा सकता है. हम हिंदुओं के चौकीदार हैं. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम भी यहां खड़े हुए हैं. मुंबई का डीएनए हिंदू है और अब नगर निगम में सिर्फ भगवा झंडा ही रहेगा.'' उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूं. अगर मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा?