हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'I Love महादेव', महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शेयर किया पोस्टर, माहौल खराब करने वालों को दी चेतावनी

Nitesh Rane News: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. इस बार उन्होंने कहा है कि राज्य की महायुति सरकार हिंदुओं के वोटों से चुनी गई है.

By : पीटीआई- भाषा, एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 25 Sep 2025 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने आई लव महादेव वाला पोस्टर शेयर किया. गुरुवार (25 सितंबर) को एक्स पर शेयर की गई तस्वीर में लिखा है कि 'शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं.' इसके साथ ही मुंबई के मानखुर्द इलाके में सकल हिंदू समाज के दुर्गा पंडाल के दौरे के दौरान  उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति सरकार एक 'हिंदुत्ववादी' सरकार है, जो हिंदू मतों के समर्थन से चुनी गई है, और 'गोल टोपी' पहनने वाले लोगों (मुस्लिमों) ने इस सरकार को वोट नहीं दिया है. 

मंत्री  राणे ने कहा कि त्योहार के समय किसी को भी हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नितेश राणे ने कहा, ''यह सरकार हिंदुओं के मतों से चुनी गई है, जो लोग गोल टोपी पहनते हैं उन्होंने इसे वोट नहीं दिया है.'' मानखुर्द में रविवार (21 सितंबर) रात देवी दुर्गा की मूर्ति को कथित तौर पर अपवित्र किए जाने के बाद तनाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण दो समूहों के बीच झड़प हो गई.

माहौल को बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे- राणे

कार्यक्रम के दौरान महाआरती में शामिल हुए बीजेपी नेता ने राज्य के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा, ''आप अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं, हम अपने त्योहार मनाएंगे. हमे पूर्वाग्रह की नजर से मत देखों. हम मुंबई का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे.''

गरबा कार्यक्रम 'लव जिहाद' के केंद्र बन रहे- राणे

उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को त्योहार मनाने के लिए अनुमति चाहिए तो उन्हें सरकार से संपर्क करना चाहिए और तुरंत अनुमति दे दी जाएगी. मंत्री ने सोमवार को दावा किया था कि नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रम 'लव जिहाद' के 'केंद्र' बन रहे हैं. उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के उस परामर्श का समर्थन किया जिसमें ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों से प्रतिभागियों के पहचान दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच करने को कहा गया है.

मुसलमानों को बताया था 'हरा सांप'

जुलाई में राणे ने मतदान के पैटर्न पर टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को 'हरा सांप' बताया था. उन्होंने कहा था कि वह हिंदू मतदाताओं के समर्थन से विधायक बने हैं.

Published at : 25 Sep 2025 06:16 PM (IST)
Maharashtra News Nitesh Rane BJP
