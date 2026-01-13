महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव से पहले मंत्री नितेश राणे का भड़काऊ बयान, 'जो जय श्री राम का...'

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सभी 29 महानगरपालिका में सिर्फ वही मेयर बैठे हुए दिखेंगे जो 'जय श्री राम' का नारा लगाते हैं. आपको हर जगह 'भगवामय' माहौल दिखेगा. उन्होंने लोगों से सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यही रहकर वोट देने की अपील की है.

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, ''कल (14 जनवरी) मकर संक्रांति का उत्सव है. बड़े पैमाने पर हमारे गुजराती और मारवाड़ी भाई अपने-अपने गांव जाते हैं. इस वक्त यहां मुंबई में रहकर वोटिंग करना हिंदू समाज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आप इस बार की मकर संक्रांति हिंदू धर्मों और सनातन को सुरक्षित रखने के लिए यहीं पर मुंबई, ठाणे में रहकर ही वोटिंग करनी चाहिए.''

#WATCH | Thane: Maharashtra Minister Nitesh Rane says, "In all 29 municipal corporations, only mayors who chant 'Jai Shri Ram' will be seen seated; you will see a 'bhagwa may' atmosphere everywhere...I urge the voters that tomorrow is Makar Sankranti, and many people go to their… pic.twitter.com/ISBAGlaxUS — ANI (@ANI) January 13, 2026

वोट जिहाद को जवाब सनातन धर्म के जरिए मिलेगा- नितेश राणे

उन्होंने आगे कहा, ''अगले साल की मकर संक्राति हिंदू बनकर आपको सेलिब्रेट करनी हो तो इस साल मुंबई महानगरपालिका हो, ठाणे समेत सभी महानगरपालिका में मतदान बड़े पैमाने पर करना चाहिए क्योंकि जो सामने से वोट जिहाद हो रहा है, हर किसी को मस्जिद और अजान के नाम पर डराया जा रहा है तो उसका जवाब अगर हमको देना है तो हिंदू समाज, राष्ट्रभक्त समाज को बड़े पैमाने पर वोटिंग के लिए उतरना होगा. वोट जिहाद को जवाब सनातन धर्म के माध्यम से मिलेगा.''

दो परिवारों ने मुंबई को लूटा है- मिलिंद देवड़ा

वहीं, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, "आज मुंबई के मुद्दे विकास और नागरिक सुविधाओं के मुद्दे हैं. मुंबई एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी है. यह हमारे लिए गर्व की बात है. लेकिन पिछले 25 सालों से, 2 परिवारों ने मुंबई को लूटा है, मुंबई म्युनिसिपैलिटी को प्राइवेट ATM की तरह इस्तेमाल किया है. हम भी इसे ATM की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन हमारे ATM और उनके ATM में फर्क यह है कि उनके लिए ATM का मतलब 'एनी टाइम मनी' है और हमारे लिए ATM का मतलब 'Accountable to Mumbaikars' है.

महायुति शानदार जीत हासिल करेगी- मिलिंद देवड़ा

उन्होंने यह भी कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मुंबई म्युनिसिपैलिटी, जो एशिया की सबसे बड़ी नागरिक संस्था है, आम मुंबईकरों के प्रति जवाबदेह हो और उनके लिए काम करे, न कि प्राइवेट ठेकेदारों के लिए. मुझे लगता है कि महायुति शानदार जीत हासिल करेगी. लोग बदलाव चाहते हैं, लोग रचनात्मक काम चाहते हैं. लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मुंबई और मुंबईकरों की भलाई के लिए कैसे काम किया है." बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिका चुनाव को लेकर 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे जबकि 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे.