14 हजार जवानों की तैनाती, खास निगरानी, नए साल को लेकर मुंबई में ऐसे होंगे सुरक्षा के इंतजाम

साल 2025 खत्म होने को है और दुनिया 2026 का स्वागत करने जा रही है. ऐसे में मुंबई में भी नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं. डीसीपी अकबर पठान ने बताया कि नए साल के आगमन के अवसर पर 31 दिसंबर 2025 को मुंबई महानगर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ अहम सार्वजनिक स्थलों, होटलों और शॉपिंग मॉल्स में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक उत्साह और उल्लास के साथ नए वर्ष का स्वागत करेंगे. मुंबई पुलिस ने नए साल पर किसी भी तरह की घटना ना हो इसके लिए पुलिस सह आयुक्त (यातायात) के लिए भी विशेष योजना बनाई है.

सुरक्षा के ऐसे रहेंगे इंतजाम

पठान ने बताया कि इस पृष्ठभूमि में नए साल के दौरान शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पुलिस सह आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), मुंबई तथा पुलिस सह आयुक्त (यातायात), मुंबई की निगरानी में विशेष बंदोबस्त की योजना तैयार की गई है, जिसमे नए साल पर जितनी भी भीड़-भाड़ वाले स्थान है, वहां पर अनेको टीमों और होमगार्ड्स को तैनात किया जाएगा.

शहर में यातायात पर काबू पाने के लिए विभाग का विशेष प्रबंधन

पठान ने आगे यह भी बताया कि नागरिकों को नववर्ष का उत्सव सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से मनाने के लिए मुंबई पुलिस बल द्वारा यातायात विभाग के साथ समन्वय करते हुए 10 अपर पुलिस आयुक्त, 38 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक पुलिस आयुक्त, 2,790 पुलिस अधिकारी एवं 14,200 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.

जिससे नए साल के दौरान शहर में यातायात काबू में रहे और किसी प्रकार की घटनाएं ना हो. इसके अतिरिक्त, शहर के महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर एसआरपीएफ प्लाटून, क्यूआरटी टीमें, बीडीडीएस टीमें, आरसीपी प्लाटून तथा होमगार्ड्स की भी तैनाती की गई है. मुंबई पुलिस द्वारा की गई इस सुदृढ़ व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए नववर्ष के उत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है.