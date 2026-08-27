नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, यह जानकारी देनी जरूरी

नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं. इस आपदा में भारत के 133 लोगों के फंसने की खबर है, जिनमें से कई महाराष्ट्र के भी हैं. आशंका जताई जा रही है कि लापता भारतीयों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि कई यात्रियों और पर्यटकों की जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आई है. सैकड़ों परिवारों का कहना है कि नेपाल में घूमने गए उनके परिजनों से उनकी बात नहीं हो पा रही. इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने वहां फंसे राज्य के नागरिकों और पर्यटकों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन और सूचना प्रणाली शुरू की है.

महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नेपाल में फंसे नागरिकों की जानकारी जुटाने और उन्हें जरूरी मदद पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन लिंक जारी किया है. मंत्रालय स्थित राज्य नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है.

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नेपाल में फंसे हुए लोगों की ये जानकारी जरूरी

महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण कक्ष की तरफ से टोल-फ्री हेल्पलाइन 1070 और नियंत्रण कक्ष +91-9321587143 नंबर भी जारी किया गया है. इतना ही नहीं, प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों से अपील की गई है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार या परिचित नेपाल में फंसा है तो उसकी जानकारी तत्काल प्रशासन तक पहुंचाएं. अनुरोध किया गया है कि अपने रिश्तेदारों की जानकारी देते समय उनका नाम, मोबाइल नंबर, नेपाल में वर्तमान स्थान या होटल की जानकारी, यात्रा संबंधी जानकारी और परिवार के कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध कराएं. इसी के साथ अभियान के तहत संपर्कविहीन लोगों की तलाश जारी है.

नेपाल में बुधवार (26 अगस्त) की दोपहर को अचानक आई बाढ़ ने कई शहर तबाह कर दिए. नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, आपदा के बाद कुल 403 नेपाली और विदेशी पर्यटक संपर्कविहीन बताए गए हैं. इनमें सबसे अधिक 133 भारतीय पर्यटक शामिल हैं. संपर्कविहीन पर्यटकों में 62 नेपाली, 47 अमेरिकी, 34 ऑस्ट्रेलियाई, 33 ब्रिटिश और 24 कनाडाई नागरिक शामिल हैं. इसके अलावा मलेशिया, यूक्रेन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, रूस, स्पेन, बेलारूस, फिनलैंड, हंगरी, इजराइल, लिथुआनिया, पुर्तगाल और फिलीपींस के नागरिक भी लापता लोगों में शामिल हैं.

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