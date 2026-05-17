NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला तूल पकड़ चुका है, तीन छात्रों की सुसाइड के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा इन्हें सरकार द्वारा की गईं हत्याएं बताया, तो इसमें शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राहुल गांधी समर्थन किया है. उन्होंने भी इसमें शिक्षा मंत्री के साथ सरकार की जबाबदेही की मांग की.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे तीन आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं, और हां मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूं. ये भारत सरकार द्वारा की गईं हत्याएं हैं. जबतक हम ऊपर से, सीधे शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होते नहीं देखते, तब तक हम ऐसे मामले सामने लाते रहेंगे. उन्होंने इस मामले में बड़ी चूक की बात कही है.

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क्या है नीट पेपर लीक मामला ?

यहां बता दें कि नीट की परीक्षा 3 मई को देश भर में आयोजित की गयी थी. इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे. लेकिन परीक्षा के बाद एक शिकायत की गयी कि परीक्षा के पेपर लीक किये गए. जिसमें गेस पेपर के रूप में उन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पैसे लेकर बांटा गया. जब पेपर से मैच किये गए तो सवाल वाकई मैच हुए. इसमें बायोलॉजी और केम्सिट्री के 180 प्रश्न बिल्कुल वही थे जो परीक्षा में आए थे.

12 मई को नीट परीक्षा रद्द

इसके बाद NTA ने 12 मई को यह परीक्षा रद्द कर दी और अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गयी है. जिसमें पुणे के प्रोफेसर पी.वी. कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है. इसे मास्टरमाइंड बताया गया है.

कई राज्यों में नेटवर्क सक्रिय

पेपर लीक गिरोह सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, राजस्थान के सीकर और जयपुर के अलावा महारष्ट्र के नासिक, हरियाणा के गुड़गांव के साथ कई राज्यों में सक्रिय था. पेपर को हैण्ड रेटिंग में उतारा गया और स्कैन करने के बाद बेचा गया. इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

उधर पेपर लीक के बाद अलग-अलग राज्यों में तीन छात्रों ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली. विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गयी है.

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