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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNEET पेपर लीक: लातूर में RCC के शिवराज का 'शीश महल' चर्चा में, 'काले साम्राज्य' की जांच तेज

NEET पेपर लीक: लातूर में RCC के शिवराज का 'शीश महल' चर्चा में, 'काले साम्राज्य' की जांच तेज

NEET Paper Leak: NEET पेपर लीक मामले की जांच में महाराष्ट्र के लातूर में RCC क्लासेस से जुड़े शिवराज मोटेगावकर का आलीशान बंगला चर्चा में है, जिसे 'काले पैसों का शीश महल' कहा जा रहा है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 May 2026 03:58 PM (IST)
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देश भर में हड़कंप मचाने वाले NEET पेपर लीक मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति और ऐशो-आराम की जिंदगी के नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र के लातूर में RCC (Rajrshi Shahu College of Commerce) क्लासेस से जुड़े शिवराज मोटेगावकर का लग्जरी बंगला जांच एजेंसियों और आम जनता के बीच भारी चर्चा का विषय बन गया है. लोग इसे घर नहीं, बल्कि 'काले पैसों का शीश महल' बता रहे हैं.

रामोजी फिल्म सिटी के इंजीनियरों ने बनाया नक्शा

लातूर के पॉश और VIP इलाके में करीब 5,000 स्क्वायर फीट में बना शिवराज का यह आलीशान बंगला किसी राजसी महल से कम नहीं दिखता. जानकारी के मुताबिक, इस 'शीश महल' का नक्शा और डिजाइन तैयार करने के लिए विशेष तौर पर रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) के इंजीनियरों को बुलाया गया था.

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राजपूताना ठाठ और यूरोपियन इंटीरियर

चार मंजिला इस बंगले में ऐशो-आराम और लग्जरी की हर वह सुविधा मौजूद है, जिसकी कल्पना की जा सकती है. बंगले के कमरों को राजस्थानी 'राजपूताना स्टाइल' में भव्य लुक दिया गया है. सिर्फ दीवारें ही नहीं, बल्कि पूरे घर के फर्श (Floor) पर इम्पोर्टेड लकड़ी (Imported Wood) की महंगी फ्लोरिंग की गई है. घर की हर दीवार पर यूरोपियन डिजाइन वाला बेहद महंगा लकड़ी का इंटीरियर वर्क किया गया है. बंगले में एक विशाल और आधुनिक पार्किंग एरिया भी मौजूद है.

'काले साम्राज्य' पर एजेंसियों की नजर

NEET पेपर लीक की जांच के बीच मोटेगावकर की इस बेतहाशा संपत्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोग हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक कोचिंग संचालक के पास इतनी बड़ी और अकूत संपत्ति का स्रोत क्या है?

अब जांच एजेंसियां न केवल पेपर लीक मामले की पड़ताल कर रही हैं, बल्कि शिवराज मोटेगावकर के आर्थिक लेन-देन, संपत्तियों के नेटवर्क और इस पूरे 'काले साम्राज्य' की तह तक जाने में जुट गई हैं. फिलहाल लातूर में अब चर्चा सिर्फ नीट पेपर लीक की नहीं है, बल्कि उस भ्रष्ट नेटवर्क से खड़े किए गए इस 'शीश महल' की भी हो रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 23 May 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NEET Paper Leak Latur News
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