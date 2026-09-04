NCPA कर्मचारियों की सैलरी में ₹7,250 की मासिक बढ़ोतरी, हर साल 50 हजार बोनस
अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ और NCPA प्रबंधन के बीच हुए समझौते के बाद नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) के कर्मचारियों को वेतन में हर महीने 7,250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
महाराष्ट्र में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) के कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते के तहत बड़ी राहत मिली है. बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ और NCPA प्रबंधन के बीच हुए समझौते के अनुसार सभी कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 7,250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही कर्मचारियों को हर साल 50,000 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा.
यह चार वर्षीय वेतन समझौता 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा. समझौता बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के नेतृत्व में संपन्न हुआ.
NCPA और कामगार संगठन के बीच तीसरा वेतन समझौता
रविंद्र चव्हाण के मुताबिक, NCPA प्रबंधन और कामगार संगठन के बीच यह तीसरा वेतनवृद्धि समझौता है. उन्होंने कहा कि संघ ने कर्मचारियों के वेतन और अधिकारों के लिए लगातार प्रयास किए हैं और यह समझौता उन्हीं प्रयासों की महत्वपूर्ण सफलता है.
संगठन का दावा है कि पहले NCPA में मुंबई लेबर यूनियन बहुसंख्यक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती थी. बाद में संगठनात्मक प्रयासों के जरिए उसके सदस्यों को अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ से जोड़ा गया. इसके बाद औद्योगिक न्यायालय में चली कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से संघ के सबसे बड़ी और एकमात्र प्रमाणित कामगार यूनियन बनने का दावा किया गया है.
अभिजीत दीपके शुरू करेंगे पुलिस के खिलाफ आंदोलन? इस बयान से मिले संकेत
वेतन समझौते के हस्ताक्षर समारोह में अधिकारी मौजूद
वेतन समझौते के हस्ताक्षर समारोह में NCPA की ओर से अध्यक्ष संटूक, निदेशक फ्रेडी तलाठी, तकनीकी निदेशक काळे और मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक व्हिन्सेंट डिसूजा मौजूद रहे. वहीं अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ की ओर से महासचिव साई साटे, उपाध्यक्ष प्रशांत वर्तक सहित संगठन के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे.
रविंद्र चव्हाण ने इस समझौते को कर्मचारियों की एकजुटता और संगठनात्मक ताकत की जीत बताया. उन्होंने कहा कि वेतनवृद्धि के साथ यह समझौता NCPA कर्मचारियों के कल्याण और बेहतर सेवा-सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
पुणे: चंद्रकांत पाटिल से जुड़े वीडियो पर एक्शन, इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार