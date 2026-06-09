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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNDA की बैठक के चलते NCP ने लिया यह बड़ा फैसला, बदली स्थापना दिवस समारोह की तारीख

NDA की बैठक के चलते NCP ने लिया यह बड़ा फैसला, बदली स्थापना दिवस समारोह की तारीख

NCP Foundation Day Celebration: सांसद सुनील तटकरे ने पत्रकारों को बताया कि स्थापना दिवस समारोह अब 11 जून को दोपहर 2 बजे षण्मुखानंद हॉल में आयोजित किया जाएगा, जो पहले से निर्धारित स्थल है.

By : वैभव परब | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 09 Jun 2026 09:31 AM (IST)
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  • NCP स्थापना दिवस 11 जून, NDA बैठक पुनर्निर्धारित.
  • सुनेत्रा पवार NDA बैठक में, सरकार के कार्य की समीक्षा.
  • NDA बैठक में भविष्य दिशा, राष्ट्रीय विकास पर चर्चा.
  • स्थापना दिवस 'समर्पण, संघर्ष, संकल्प' अजित पवार को समर्पित.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जून को नई दिल्ली में बुलाई गई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की महत्वपूर्ण बैठक के कारण पार्टी के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को 11 जून तक पुनर्निर्धारित किया गया है. 

तटकरे ने पत्रकारों को बताया कि स्थापना दिवस समारोह अब 11 जून को दोपहर 2 बजे षण्मुखानंद हॉल में आयोजित किया जाएगा, जो पहले से निर्धारित स्थल है. केवल कार्यक्रम की तारीख में बदलाव किया गया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाली बैठक में देशभर से NDA के घटक दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ सदस्य शामिल होने की संभावना है. 

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NDA की बैठक में होंगी सुनेत्रा पवार

तटकरे ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को NDA बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी में उनकी उपस्थिति आवश्यक है. उन्होंने बताया कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जनादेश प्राप्त करने के बाद NDA सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी. इस दौरान चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच देश की प्रगति, विकास और सुशासन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. 

तटकरे ने कहा कि अजित पवार के नेतृत्व में NCP ने NDA में शामिल होने का निर्णय लिया था और लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन की बैठकों में भाग लिया था. उन्होंने कहा कि दिल्ली की यह बैठक न केवल मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करेगी, बल्कि NDA की भविष्य की दिशा और राष्ट्रीय विकास के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी विचार-विमर्श करेगी. एनसीपी नेता ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र भर के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी. 

NCP स्थापना दिवस 11 जून को मनाया जाएगा

उन्होंने कहा कि पार्टी पहली बार अजित पवार के निधन के बाद अपना स्थापना दिवस मना रही है. यह NDA की दिल्ली की बैठक के कारण 11 जून को मनाया जाएगा. उनके निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां संभालीं और संगठन को मजबूत करने के प्रयासों का नेतृत्व किया है. तटकरे ने कहा कि पार्टी ने NDA के हिस्से के रूप में 2029 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं. उन्होंने कहा कि कुछ जिला परिषद चुनाव पहले ही हो चुके हैं, जबकि अन्य चुनाव इस वर्ष के अंत में, संभवतः अक्टूबर-नवंबर के आसपास, सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत आरक्षण संबंधी निर्णय के बाद होने की उम्मीद है. 

क्या होगा स्थापना दिवस का शीर्षक

NCP सांसद ने बताया कि सुनेत्रा पवार के राज्यव्यापी दौरों की योजना बनाई जा रही है और संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पहले ही तैयार की जा चुकी है. तटकरे ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और अपने जनाधार का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी. उन्होंने कहा कि एनसीपी का 27वां स्थापना दिवस 'समर्पण, संघर्ष और संकल्प' विषय के तहत मनाया जाएगा और इसे अजित पवार की स्मृति तथा उनके आदर्शों को समर्पित किया जाएगा. 

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 09 Jun 2026 09:31 AM (IST)
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NCP MAHARASHTRA NEWS Sunil Dattatray Tatkare
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