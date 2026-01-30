अजित पवार की जगह डिप्टी CM कौन? प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान, 'सुनेत्रा पवार के नाम का कोई...'

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनके खाली पद को भरने को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि डिप्टी सीएम के खाली पद और कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा. शुक्रवार (30 जनवरी) को प्रफुल्ल पटेल ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि अंतिम फैसला पवार परिवार और पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के बाद लिया जाएगा.

खाली पद को लेकर क्या बोले प्रफुल्ल पटेल?

प्रफुल्ल पटेल ने कहा, "अजित पवार हमारे नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे. हमें जल्द ही उनके पद को भरने की जरूरत है." उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है. प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा कि पवार परिवार से बात करने के बाद हम जल्द ही जनभावनाओं के अनुरूप फैसला लेंगे.

सुनेत्रा पवार के नाम के विरोध का सवाल नहीं- प्रफुल्ल पटेल

अजित पवार की पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सुनेत्रा पवार के नाम के विरोध का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं उनसे बात करने के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकता हूं. उन्होंने आगे कहा कि हम लोग पार्टी के नेताओं से बातचीत करके फैसला लेंगे.

पार्टी के विलय के बीच शुरू हुईं ये अटकलें

सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर यह सब तब सामने आया है जब एनसीपी अजित पवार और शरद पवार की पार्टी के विलय को लेकर अटकलें लगनी शुरू हुई थीं. पवार परिवार की करीबी और विद्या प्रतिष्ठान की सदस्य किरण ने शुक्रवार (30 जनवरी) को बताया कि अजित पवार की आखिरी इच्छा पार्टी के दोनों गुटों का विलय करने की थी.

इस बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राजेश टोपे ने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर जो बात कही है वह सच है. उन्होंने बताया कि उनकी बैठक हुई थी और एक होने की बात चल रही थी. अब अगर उसी वक्त अजित दादा का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो यह गंभीर मामला है.

पुणे और पिंपरी-चिंचवड में दोनों दलों ने किया था गठबंधन

महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में अजित पवार और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड में गठबंधन कर चुनाव लड़ा था. वहीं आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भी गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थीं. इस बीच कयास लग रहे थे कि अजित पवार और शरद पवार एक ही सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए एकजुट होंगे.