महाराष्ट्र में अजित पवार के जाने के बाद राजनीति में लगातार सस्पेंस गहराता जा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम में न केवल विपक्ष बल्कि खुद एनसीपी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं. यह मामला अब धीरे-धीरे तूल पकड़ता दिख रहा है. हाल ही में एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने कुछ सवाल किए थे और अब अनिल देशमुख ने भी प्लेन हादसे के कारण को लेकर संशय जाहिर किया है. इन सब के बीच एनसीपी में विलय होने वाला था या नहीं ये भी सवाल बरकरार है.

10 दिन बाद बताउंगा क्या तय हुआ था- अनिल देशमुख

एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर पार्टी नेता अनिल देशमुख ने फिलहाल कोई स्पष्ट राजनीतिक बयान देने से परहेज किया है. उन्होंने एएनआई को दिए बयान में कहा कि अभी कोई राजनीतिक बयान देना उचित नहीं है. 10 दिन बाद, मैं इस बारे में सब कुछ बताउंगा कि कब, क्या कहां तय हुआ था? किसने किससे बात की और क्या निर्णय लिया गया." उन्होंने कहा कि अजित पवार के जाने से सही मायने में महाराष्ट्र की राजनीति का एक दादा चले गए. इसका दुख सभी को है.

ब्लैक बॉक्स से सच आएगा सामने- अनिल देशमुख

अजित पवार के निधन से जुड़े सवालों के बीच अनिल देशमुख ने विमान दुर्घटना को लेकर भी गंभीर संदेह जताया है. उन्होंने कहा कि कम दृश्यता को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है, लेकिन सामने आए वीडियो इस दावे पर सवाल खड़े करते हैं.

देशमुख के मुताबिक, वीडियो भले ही दूर से रिकॉर्ड किए गए हों, फिर भी उनमें विमान की उड़ान, लैंडिंग के दौरान झुकाव और अंत में दुर्घटनाग्रस्त होना साफ दिखता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है, उसकी गहन जांच होनी चाहिए और जांच पूरी होते ही सच्चाई सामने आ जाएगी.