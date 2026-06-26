BJP नेता नाजिया इलाही का सिर कलम करने के लगे नारे, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला

पैगंबर मोहम्मद के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में केस दर्ज किया गया है. सामाजिक कार्यकर्ता शिफा महशर शब्बीर अहमद पावले की शिकायत पर कल्याण के बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इंस्टाग्राम पर प्रसारित एक पॉडकास्ट में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य नाजिया इलाही खान ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच

अब पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता शिफा पावले ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में बताया कि वह कल्याण की निवासी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं. उनका कहना है कि नाजिया इलाही की टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंची है.

पॉडकास्ट में सोशल वर्कर ने की आपत्तिजनक टिप्पणी!

शिकायतकर्ता के अनुसार, 18 जून 2026 को इंस्टाग्राम देखते समय पॉडकास्ट की रील दिखाई दी. यह 11 जून 2026 को अपलोड किया गया था. आरोप है कि इस पॉडकास्ट में सोशल वर्कर नाजिया इलाही खान ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के संबंध में ऐसे बयान दिए, जिन्हें शिकायतकर्ता ने धार्मिक रूप से आपत्तिजनक और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है.

पुलिस स्टेशन में लगे सिर तन से जुदा के नारे

इस बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने पर नाज़िया इलाही खान का सिर कलम करने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन पहुंची भीड़ में से कुछ बुर्का पहनी महिलाओं ने 'सिर तन से जुदा' करने के नारे लगाए हैं. जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. बुर्के में जिन मुस्लिम महिलाओं ने नारे लगाए हैं उनकी पहचान होना बाकी है.

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