हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBJP नेता नाजिया इलाही का सिर कलम करने के लगे नारे, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला

BJP नेता नाजिया इलाही का सिर कलम करने के लगे नारे, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला

Nazia Elahi Khan News: पैगंबर मोहम्मद के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कल्याण के बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 11:49 PM (IST)
Preferred Sources

पैगंबर मोहम्मद के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में केस दर्ज किया गया है. सामाजिक कार्यकर्ता शिफा महशर शब्बीर अहमद पावले की शिकायत पर कल्याण के बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इंस्टाग्राम पर प्रसारित एक पॉडकास्ट में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य नाजिया इलाही खान ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. 

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच

अब पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता शिफा पावले ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में बताया कि वह कल्याण की निवासी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं. उनका कहना है कि नाजिया इलाही की टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंची है.

पॉडकास्ट में सोशल वर्कर ने की आपत्तिजनक टिप्पणी!

शिकायतकर्ता के अनुसार, 18 जून 2026 को इंस्टाग्राम देखते समय पॉडकास्ट की रील दिखाई दी. यह 11 जून 2026 को अपलोड किया गया था. आरोप है कि इस पॉडकास्ट में सोशल वर्कर नाजिया इलाही खान ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के संबंध में ऐसे बयान दिए, जिन्हें शिकायतकर्ता ने धार्मिक रूप से आपत्तिजनक और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है.

पुलिस स्टेशन में लगे सिर तन से जुदा के नारे

इस बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने पर नाज़िया इलाही खान का सिर कलम करने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन पहुंची भीड़ में से कुछ बुर्का पहनी महिलाओं ने 'सिर तन से जुदा' करने के नारे लगाए हैं. जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. बुर्के में जिन मुस्लिम महिलाओं ने नारे लगाए हैं उनकी पहचान होना बाकी है.

Ketan Murder Case: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
Prophet Muhammad Kalyan News MAHARASHTRA NEWS Nazia Elahi Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
BJP नेता नाजिया इलाही का सिर कलम करने के लगे नारे, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला
BJP नेता नाजिया इलाही का सिर कलम करने के लगे नारे, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला
महाराष्ट्र
एक फ्लाइट में CM देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में अटकलों का दौर शुरू
एक फ्लाइट में CM देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में अटकलों का दौर शुरू
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल केस: पिता से मिले CM फडणवीस, कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्जवल निकम करेंगे पैरवी
केतन अग्रवाल केस: पिता से मिले CM फडणवीस, कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्जवल निकम करेंगे पैरवी
महाराष्ट्र
Ketan Murder Case: 45 मिनट में अंजाम दी गई केतन अग्रवाल की हत्या! पुलिस की जांच में पता चली टाइमलाइन
45 मिनट में अंजाम दी गई केतन अग्रवाल की हत्या! पुलिस की जांच में पता चली टाइमलाइन
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
बिहार
तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद
तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद
क्रिकेट
IND vs IRE 1st T20I: भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत
भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, पहले दिन 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, पहले दिन 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में यात्री बनाए गए बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
फ्लाइट में यात्री बने बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
इंडिया
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
विश्व
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक खड़े, आम लोगों से भी जब्त हो रहा राशन
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों ट्रक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget